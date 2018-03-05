ЦАПЛИН Юрий Александрович Актуально » Летопись — 13-марта-2018 — прочитано 5 раз ЦАПЛИН Юрий Александрович – журналист.

Родился 30 октября 1960 г. в Саратове.

После окончания в 1982 г. филологического факультета Саратовского госуниверситета им. Чернышевского несколько лет работал корреспондентом многотиражной газеты «Сельский строитель», затем – областной газеты «Заря Молодежи».

В 1991–1996 гг. – ответственный секретарь, а затем редактор журнала «Аэлита».

В 1996 г. вновь вернулся в «Зарю Молодежи», где работал сначала заместителем редактора, а заем редактором. В 1998–2000 гг. –выпускающий редактор в газете «КП–Саратов».

В 2001 г. – в Москве, в издательском доме «Провинция-2000», который выпускал около 40 еженедельников в регионах России (в Саратовской области – «Саратовский Арбат»): сначала писал экономические статьи-фельетоны для московского еженедельника, а затем перешёл в региональную редакцию ИД.

В 2002 г. – снова в Саратове: снчала редактор региональной вкладки «КП–Саратов», затем шесть лет руководил редакцией областного бизнес-журнала «ЧТО».

В 2010 г. учредил издательство «СаратовМедиаПрофи», которое занималось проектами в сфере издания газет и полиграфии.

Автор (в соавторстве с тренером по боксу) книги «Саратов. Ринг. БОКС!».

С 2018 г. – редактор в издательском доме «Волга» (г. Саратов).

– журналист.Родился 30 октября 1960 г. в Саратове.После окончания в 1982 г. филологического факультета Саратовского госуниверситета им. Чернышевского несколько лет работал корреспондентом многотиражной газеты «Сельский строитель», затем – областной газеты «Заря Молодежи».В 1991–1996 гг. – ответственный секретарь, а затем редактор журнала «Аэлита».В 1996 г. вновь вернулся в «Зарю Молодежи», где работал сначала заместителем редактора, а заем редактором. В 1998–2000 гг. –выпускающий редактор в газете «КП–Саратов».В 2001 г. – в Москве, в издательском доме «Провинция-2000», который выпускал около 40 еженедельников в регионах России (в Саратовской области – «Саратовский Арбат»): сначала писал экономические статьи-фельетоны для московского еженедельника, а затем перешёл в региональную редакцию ИД.В 2002 г. – снова в Саратове: снчала редактор региональной вкладки «КП–Саратов», затем шесть лет руководил редакцией областного бизнес-журнала «ЧТО».В 2010 г. учредил издательство «СаратовМедиаПрофи», которое занималось проектами в сфере издания газет и полиграфии.Автор (в соавторстве с тренером по боксу) книги «Саратов. Ринг. БОКС!».С 2018 г. – редактор в издательском доме «Волга» (г. Саратов).