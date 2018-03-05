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ФЕДИН Константин Александрович
ФЕДИН Константин Александрович (12 февраля 1892 г. – 15 июля 1977 г.) – писатель.
Родился в Саратове в семье владельца писчебумажного магазина.
Писать начал ещё в детстве. Его первые произведения, сатирические «мелочи», были опубликованы в юмористическом журнале «Новый Сатирикон» в 1913 г., когда учился в Московском коммерческом институте. Весной 1914 г., по окончании третьего курса этого учебного заведения, уехал в Германию, чтобы совершенствоваться в немецком языке. Во время Первой мировой войне живёт в Германии на положении гражданского пленного, работает актёром в городских театрах Циттау и Герлица.
В сентябре 1918 г. возвращается в Москву, служит в Наркомпросе.
В 1919 г. – секретарь городского исполкома в Сызрани, редактирует газету «Сызранский коммунар» и журнал «Отклики». Затем служит в политотделе Отдельной Башкирской кавалерийской дивизии, возглавляет редакцию газеты 7-й армии «Боевая правда», печатается в «Петроградской правде».
С весны 1921 г. – в содружестве «Серапионовы братья», ответственный секретарь, а затем член редколлегии журнала «Книга и революция».
В 1921–1922 гг. – секретарь редакции Государственного издательства в Петрограде.
В 1923–1929 гг. – член правления писательской артели «Круг» и кооперативного издательствас таким же названием.
В 1924–1926 гг. – ответственный секретарь журнала «Звезда».
В 1928–1934 гг. – председатель правления «Издательства писателей в Ленинграде».
В 1933–1934 гг. – член оргкомитета Первого Всесоюзного съезда писателей.
В годы Великой Отечественной войны написал три цикла очерков по впечатлениям от поездок на прифронтовые и освобождённые от оккупации области.
В ноябре 1945–феврале 1946 гг. – специальный корреспондент газеты «Известия» на Нюрнбергском процессе.
В 1947–1955 гг. – руководитель секции прозы, а в 1955–1959 гг. – председатель правления Московского отделения Союза писателей СССР. В 1959–1971 гг. – первый секретарь, а в 1971–1977 гг. – председатель правления Союза писателей СССР.
В 1958 г. избран академиком АН СССР по отделению литературы и языка и Немецкой академии искусств.
Автор множества рассказов, повестей, мемуаров. Наибольшую известность ему принесла автобиографическая трилогия («Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костёр»), по первым частям которой известным режиссёром и актёром были сняты художественные фильмы.
Лауреат Сталинской премии. Награждён орденами и медалями. Герой Социалистического труда.
Скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
В Саратове существует музей его имени.