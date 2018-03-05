ФЕДИН Константин Александрович Актуально » Летопись — 13-марта-2018 — прочитано 5 раз ФЕДИН Константин Александрович (12 февраля 1892 г. – 15 июля 1977 г.) – писатель.

Родился в Саратове в семье владельца писчебумажного магазина.

Писать начал ещё в детстве. Его первые произведения, сатирические «мелочи», были опубликованы в юмористическом журнале «Новый Сатирикон» в 1913 г., когда учился в Московском коммерческом институте. Весной 1914 г., по окончании третьего курса этого учебного заведения, уехал в Германию, чтобы совершенствоваться в немецком языке. Во время Первой мировой войне живёт в Германии на положении гражданского пленного, работает актёром в городских театрах Циттау и Герлица.

В сентябре 1918 г. возвращается в Москву, служит в Наркомпросе.

В 1919 г. – секретарь городского исполкома в Сызрани, редактирует газету «Сызранский коммунар» и журнал «Отклики». Затем служит в политотделе Отдельной Башкирской кавалерийской дивизии, возглавляет редакцию газеты 7-й армии «Боевая правда», печатается в «Петроградской правде».

С весны 1921 г. – в содружестве «Серапионовы братья», ответственный секретарь, а затем член редколлегии журнала «Книга и революция».

В 1921–1922 гг. – секретарь редакции Государственного издательства в Петрограде.

В 1923–1929 гг. – член правления писательской артели «Круг» и кооперативного издательствас таким же названием.

В 1924–1926 гг. – ответственный секретарь журнала «Звезда».

В 1928–1934 гг. – председатель правления «Издательства писателей в Ленинграде».

В 1933–1934 гг. – член оргкомитета Первого Всесоюзного съезда писателей.

В годы Великой Отечественной войны написал три цикла очерков по впечатлениям от поездок на прифронтовые и освобождённые от оккупации области.

В ноябре 1945–феврале 1946 гг. – специальный корреспондент газеты «Известия» на Нюрнбергском процессе.

В 1947–1955 гг. – руководитель секции прозы, а в 1955–1959 гг. – председатель правления Московского отделения Союза писателей СССР. В 1959–1971 гг. – первый секретарь, а в 1971–1977 гг. – председатель правления Союза писателей СССР.

В 1958 г. избран академиком АН СССР по отделению литературы и языка и Немецкой академии искусств.

Автор множества рассказов, повестей, мемуаров. Наибольшую известность ему принесла автобиографическая трилогия («Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костёр»), по первым частям которой известным режиссёром и актёром были сняты художественные фильмы.

Лауреат Сталинской премии. Награждён орденами и медалями. Герой Социалистического труда.

Скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

В Саратове существует музей его имени.

(12 февраля 1892 г. – 15 июля 1977 г.) – писатель.Родился в Саратове в семье владельца писчебумажного магазина.Писать начал ещё в детстве. Его первые произведения, сатирические «мелочи», были опубликованы в юмористическом журнале «Новый Сатирикон» в 1913 г., когда учился в Московском коммерческом институте. Весной 1914 г., по окончании третьего курса этого учебного заведения, уехал в Германию, чтобы совершенствоваться в немецком языке. Во время Первой мировой войне живёт в Германии на положении гражданского пленного, работает актёром в городских театрах Циттау и Герлица.В сентябре 1918 г. возвращается в Москву, служит в Наркомпросе.В 1919 г. – секретарь городского исполкома в Сызрани, редактирует газету «Сызранский коммунар» и журнал «Отклики». Затем служит в политотделе Отдельной Башкирской кавалерийской дивизии, возглавляет редакцию газеты 7-й армии «Боевая правда», печатается в «Петроградской правде».С весны 1921 г. – в содружестве «Серапионовы братья», ответственный секретарь, а затем член редколлегии журнала «Книга и революция».В 1921–1922 гг. – секретарь редакции Государственного издательства в Петрограде.В 1923–1929 гг. – член правления писательской артели «Круг» и кооперативного издательствас таким же названием.В 1924–1926 гг. – ответственный секретарь журнала «Звезда».В 1928–1934 гг. – председатель правления «Издательства писателей в Ленинграде».В 1933–1934 гг. – член оргкомитета Первого Всесоюзного съезда писателей.В годы Великой Отечественной войны написал три цикла очерков по впечатлениям от поездок на прифронтовые и освобождённые от оккупации области.В ноябре 1945–феврале 1946 гг. – специальный корреспондент газеты «Известия» на Нюрнбергском процессе.В 1947–1955 гг. – руководитель секции прозы, а в 1955–1959 гг. – председатель правления Московского отделения Союза писателей СССР. В 1959–1971 гг. – первый секретарь, а в 1971–1977 гг. – председатель правления Союза писателей СССР.В 1958 г. избран академиком АН СССР по отделению литературы и языка и Немецкой академии искусств.Автор множества рассказов, повестей, мемуаров. Наибольшую известность ему принесла автобиографическая трилогия («Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костёр»), по первым частям которой известным режиссёром и актёром были сняты художественные фильмы.Лауреат Сталинской премии. Награждён орденами и медалями. Герой Социалистического труда.Скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.В Саратове существует музей его имени.