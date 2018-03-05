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ТХОРЖЕВСКИЙ Корнелий Владиславович
ТХОРЖЕВСКИЙ Корнелий Владиславович (4 апреля 1858 г. – 12 июля 1896 г.) – писатель.
Родился в семье дворян Саратовской губернии. Окончил Саратовскую гимназию и Казанское юнкерское училище.
В чине подпоручика 157-го пехотного Имеретинского полка принимал участие в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Позже, в чине полковника, служил в пограничной страже.
Автор рассказов, очерков и повестей из военной жизни, которые публиковались в газетах «Санкт-Петербургские ведомости» и «Саратовский листок», журналах «Русский вестник», «Гражданин», «Нива», «Русь», «Воскресенье», «Досуг и дело», «Разведчик» и других периодических изданиях.
В 1893 г. редактировал журналы «Русь» и «Воскресенье». Приобретя последний, превратил его в дешёвый народный журнал.
Награждён военными орденами и медалями.
Скончался от чахотки в кумысолечебнице на станции Тургенево Самаро-Златоустовской железной дороги.