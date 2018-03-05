ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич Актуально » Летопись — 13-марта-2018 — прочитано 5 раз ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич (29 декабря 1882 г. – 23 февраля 1945 г.) – писатель, публицист, драматург, поэт.

Родился в г. Николаевске Самарской губернии (ныне г. Пугачёв Саратовской области).

Окончив Самарское реальное училище в 1901 г., поступил в Петербургский технологический институт, но бросил его в 1907 г., решив посвятить себя литературе.

Начинал с поэзии, и в 1907 г. выпустил своё первый поэтический сборник. Но прославился прозой: циклом «Заволжье» и романами «Две жизни» и «Хромой барин», которые увидели свет в 1909–1912 гг.

В 1914–1916 гг. – военный корреспондент газеты «Русские ведомости». Автор серии очерков и рассказов о войне.

В 1918–1923 гг. – в эмиграции. Из произведений, написанных в это время, наиболее известными стали рассказ «Граф Калиостро» и фантастический роман «Аэлита».

Вернувшись в Советскую Россию, продолжил фанастическую тему, написав роман «Гиперболоид инженера Гарина». Но славу ему приёс роман «Хлеб», написанный в самый разгар репресии и посвящённый защите Царицына, где как известно проявил свои способности полководца будущий лидер СССР Иосиф Сталин.

В 1930-е гг. регулярно выезжал за границу, в том числе в Испанию, где шла гражданская война. Участник Первого и Второго конгрессов писателей в защиту культуры.

Во время Великой Отечественной войны написал около 60 публицистических материалов: очерки, статьи, обращения, зарисовки о героях, военных операциях. Член комиссии по расследованию злодеяний фашистских окупантов.

Автор трилогии «Хождение по мукам», романа «Пётр I», множества пьес (в том числе, «Иван Грозный»), детских рассказов, повестей и сказок. Самым знаменитым его детским произведениям стали «Приключения Буратино».

В 1936–1938 гг. – председатель Союза писателей СССР. С 1937 г. – депутат Верховного Совета СССР первого созыва. В 1939 г. получил звание академика Академии наук СССР.

Лауреат трёх Сталинских премий, награждён медалями и орденами.

Когда он скончался, был объявлен государственный траутр. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Его произведения неоднократно экранизировались, по ним ставились спектакли.

Его именем названы улицы в Донецке, Екатеринбурге, Москве, Самаре, Ставрополе и некоторых других городах. Его имя присвоено Сызранскому драматическому театру, четырёхпалубному пассажирскому теплоходу.

В Самаре существует дом-музей Алексея Толстого.









(29 декабря 1882 г. – 23 февраля 1945 г.) – писатель, публицист, драматург, поэт.Родился в г. Николаевске Самарской губернии (ныне г. Пугачёв Саратовской области).Окончив Самарское реальное училище в 1901 г., поступил в Петербургский технологический институт, но бросил его в 1907 г., решив посвятить себя литературе.Начинал с поэзии, и в 1907 г. выпустил своё первый поэтический сборник. Но прославился прозой: циклом «Заволжье» и романами «Две жизни» и «Хромой барин», которые увидели свет в 1909–1912 гг.В 1914–1916 гг. – военный корреспондент газеты «Русские ведомости». Автор серии очерков и рассказов о войне.В 1918–1923 гг. – в эмиграции. Из произведений, написанных в это время, наиболее известными стали рассказ «Граф Калиостро» и фантастический роман «Аэлита».Вернувшись в Советскую Россию, продолжил фанастическую тему, написав роман «Гиперболоид инженера Гарина». Но славу ему приёс роман «Хлеб», написанный в самый разгар репресии и посвящённый защите Царицына, где как известно проявил свои способности полководца будущий лидер СССР Иосиф Сталин.В 1930-е гг. регулярно выезжал за границу, в том числе в Испанию, где шла гражданская война. Участник Первого и Второго конгрессов писателей в защиту культуры.Во время Великой Отечественной войны написал около 60 публицистических материалов: очерки, статьи, обращения, зарисовки о героях, военных операциях. Член комиссии по расследованию злодеяний фашистских окупантов.Автор трилогии «Хождение по мукам», романа «Пётр I», множества пьес (в том числе, «Иван Грозный»), детских рассказов, повестей и сказок. Самым знаменитым его детским произведениям стали «Приключения Буратино».В 1936–1938 гг. – председатель Союза писателей СССР. С 1937 г. – депутат Верховного Совета СССР первого созыва. В 1939 г. получил звание академика Академии наук СССР.Лауреат трёх Сталинских премий, награждён медалями и орденами.Когда он скончался, был объявлен государственный траутр. Похоронен на Новодевичьем кладбище.Его произведения неоднократно экранизировались, по ним ставились спектакли.Его именем названы улицы в Донецке, Екатеринбурге, Москве, Самаре, Ставрополе и некоторых других городах. Его имя присвоено Сызранскому драматическому театру, четырёхпалубному пассажирскому теплоходу.В Самаре существует дом-музей Алексея Толстого.