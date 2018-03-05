РОЗАНОВ Сергей Константинович Актуально » Летопись — 13-марта-2018 — прочитано 5 раз РОЗАНОВ Сергей Константинович (1900 г. – 1977 г.) – писатель.

Детство провёл в одном из сёл Саратовской губернии.

Окончил Аткарское реальное училище.

Участник гражданской войны.

Выпускник Саратовского топографического училища. 33 года провёл в геодезических экспедициях. Писал заметки для многотиражки «Голос геодезиста». Автор очерков о геодезистах, которые публиковались в газетах «Труд», «Коммунист», «Красноармеец». Автор рассказов и повестей. Первый рассказ опубликован в альманахе «Литературный Саратов» в 1940 г. Самое известное произведение – повесть «Внук Бояна». В соавторстве с Виктором Болдаревым написал необычную книгу об автомобильном путещшествии от Саратова до Барнаула «60 дней на пятидесятой параллели». Автор (в соавторстве с В.А. Андреевым) пьесы «Три дня в мае» об Октябрьской революции 1917 года, поставленной в Саратовском драмтеатре им. К. Маркса.

Член Союза писателей СССР.



(1900 г. – 1977 г.) – писатель.Детство провёл в одном из сёл Саратовской губернии.Окончил Аткарское реальное училище.Участник гражданской войны.Выпускник Саратовского топографического училища. 33 года провёл в геодезических экспедициях. Писал заметки для многотиражки «Голос геодезиста». Автор очерков о геодезистах, которые публиковались в газетах «Труд», «Коммунист», «Красноармеец». Автор рассказов и повестей. Первый рассказ опубликован в альманахе «Литературный Саратов» в 1940 г. Самое известное произведение – повесть «Внук Бояна». В соавторстве с Виктором Болдаревым написал необычную книгу об автомобильном путещшествии от Саратова до Барнаула «60 дней на пятидесятой параллели». Автор (в соавторстве с В.А. Андреевым) пьесы «Три дня в мае» об Октябрьской революции 1917 года, поставленной в Саратовском драмтеатре им. К. Маркса.Член Союза писателей СССР.