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РОЗАНОВ Сергей Константинович
РОЗАНОВ Сергей Константинович (1900 г. – 1977 г.) – писатель.
Детство провёл в одном из сёл Саратовской губернии.
Окончил Аткарское реальное училище.
Участник гражданской войны.
Выпускник Саратовского топографического училища. 33 года провёл в геодезических экспедициях. Писал заметки для многотиражки «Голос геодезиста». Автор очерков о геодезистах, которые публиковались в газетах «Труд», «Коммунист», «Красноармеец». Автор рассказов и повестей. Первый рассказ опубликован в альманахе «Литературный Саратов» в 1940 г. Самое известное произведение – повесть «Внук Бояна». В соавторстве с Виктором Болдаревым написал необычную книгу об автомобильном путещшествии от Саратова до Барнаула «60 дней на пятидесятой параллели». Автор (в соавторстве с В.А. Андреевым) пьесы «Три дня в мае» об Октябрьской революции 1917 года, поставленной в Саратовском драмтеатре им. К. Маркса.
Член Союза писателей СССР.