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ПЫРКОВ Владимир Иванович
ПЫРКОВ Владимир Иванович (20 августа 1935 г. – 6 августа 2010 г.) – поэт, писатель, журналист.
Родился в Ульяновске.
Окончил Ульяновский радиотехникум и исторический факультет Ульяновского педагогического института.
После службы в армии работал в Крымской астрофизической экспедиции от Академии наук СССР, затем в молодёжных газетах, в том числе, саратовской «Заре молодёжи», и в Приволжском книжном издательстве.
В течение нескольких лет возглавлял Ульяновскую писательскую организацию.
В 1980–1990 гг. – заведующий отделом поэзии литературно-художественного журнала «Волга».
Автор нескольких книг прозы и поэзии.
Член Союза писателей СССР.
Скончался в Саратове.