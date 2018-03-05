ПЫРКОВ Владимир Иванович Актуально » Летопись — 13-марта-2018 — прочитано 5 раз ПЫРКОВ Владимир Иванович (20 августа 1935 г. – 6 августа 2010 г.) – поэт, писатель, журналист.

Родился в Ульяновске.

Окончил Ульяновский радиотехникум и исторический факультет Ульяновского педагогического института.

После службы в армии работал в Крымской астрофизической экспедиции от Академии наук СССР, затем в молодёжных газетах, в том числе, саратовской «Заре молодёжи», и в Приволжском книжном издательстве.

В течение нескольких лет возглавлял Ульяновскую писательскую организацию.

В 1980–1990 гг. – заведующий отделом поэзии литературно-художественного журнала «Волга».

Автор нескольких книг прозы и поэзии.

Член Союза писателей СССР.

Скончался в Саратове.



(20 августа 1935 г. – 6 августа 2010 г.) – поэт, писатель, журналист.Родился в Ульяновске.Окончил Ульяновский радиотехникум и исторический факультет Ульяновского педагогического института.После службы в армии работал в Крымской астрофизической экспедиции от Академии наук СССР, затем в молодёжных газетах, в том числе, саратовской «Заре молодёжи», и в Приволжском книжном издательстве.В течение нескольких лет возглавлял Ульяновскую писательскую организацию.В 1980–1990 гг. – заведующий отделом поэзии литературно-художественного журнала «Волга».Автор нескольких книг прозы и поэзии.Член Союза писателей СССР.Скончался в Саратове.