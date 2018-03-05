|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 250 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
ПУКЕМОВ Александр Тимофеевич
ПУКЕМОВ Александр Тимофеевич – журналист, писатель.
Родился 19 сентября 1945 г. в Хабаровске.
Окончил факультет журналистики Уральского госуниверситета им. А.М. Горького.
С 1967 г. – в журналистике. Работал главнм редактором областных и республиканских газет.
В 1997–2001 гг. – главный редактор газеты кабинета министров Республики Узбекистан (г. Ташкент).
С 2001 г. – в Саратове: работал в газетах «КП-Саратов», «Земское обозрение», журнале «Промышленность Поволжья» и в некоторых других изданиях, вощдглавлял пресс-службу муниципального учреждения «Транспортное управление г. Саратова».
Автор нескольких книг прозы.
Член Союза журналистов России и Ассоциации саратовских писателей.