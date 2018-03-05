ПУКЕМОВ Александр Тимофеевич Актуально » Летопись — 13-марта-2018 — прочитано 5 раз ПУКЕМОВ Александр Тимофеевич – журналист, писатель.

Родился 19 сентября 1945 г. в Хабаровске.

Окончил факультет журналистики Уральского госуниверситета им. А.М. Горького.

С 1967 г. – в журналистике. Работал главнм редактором областных и республиканских газет.

В 1997–2001 гг. – главный редактор газеты кабинета министров Республики Узбекистан (г. Ташкент).

С 2001 г. – в Саратове: работал в газетах «КП-Саратов», «Земское обозрение», журнале «Промышленность Поволжья» и в некоторых других изданиях, вощдглавлял пресс-службу муниципального учреждения «Транспортное управление г. Саратова».

Автор нескольких книг прозы.

Член Союза журналистов России и Ассоциации саратовских писателей.





– журналист, писатель.Родился 19 сентября 1945 г. в Хабаровске.Окончил факультет журналистики Уральского госуниверситета им. А.М. Горького.С 1967 г. – в журналистике. Работал главнм редактором областных и республиканских газет.В 1997–2001 гг. – главный редактор газеты кабинета министров Республики Узбекистан (г. Ташкент).С 2001 г. – в Саратове: работал в газетах «КП-Саратов», «Земское обозрение», журнале «Промышленность Поволжья» и в некоторых других изданиях, вощдглавлял пресс-службу муниципального учреждения «Транспортное управление г. Саратова».Автор нескольких книг прозы.Член Союза журналистов России и Ассоциации саратовских писателей.