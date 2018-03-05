Союз журналистов России
Саратовское отделение

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ПРИШЕЛЕЦ Антон Ильич

Актуально » Летопись — 13-марта-2018 — прочитано 5 раз
ПРИШЕЛЕЦ Антон Ильич (20 декабря 1892 г. – 1972 г.) – поэт-песенник.
Родился в с. Безлесное Балашовского уезда Саратовской губернии в крестьянской семье.
С 1904 г., по окончании местной земской школы, работал землекопом, десятником, помощником садовода. Писал стихи. Первые из них были опубликованы в местной газете.
Участник Первой мировой войны.
В 1918–1922 гг., после демобилизации, – сотрудник балашовской газеты «Известия», которая впоследствии называлась «Красный пахарь» и «Борьба». В 1920 г. в Балашове издан его первый поэтический сборник.
В 1922–1927 гг. – сотрудник московской «Рабочей газеты».
С 1928 г. посвятил себя творчеству. При его жизни увидело свет 15 его поэтических сборников. На его стихи написано много популярных песен. Среди них– «Ой, ты, рожь», «Чибис», «То берёзка, то рябна…» и др.
Скончался в Москве.

ПРИШЕЛЕЦ Антон Ильич