|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 250 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
ПОМЕРАНЦЕВ Игорь Яковлевич
ПОМЕРАНЦЕВ Игорь Яковлевич – писатель, поэт, журналист.
Родился 11 января 1948 г. в Саратове. Рос в Забайкалье и Черновцах.
Окончил романо-германский факультет Черновицкого университета. Работал учителем сельской школы в Карпатах, техническим переводчиком в Киеве.
В 1978 г, эмигрировал в Германию. С того же года — гражданин Великобритании.
В 1980–1987 гг. – журналист в Русской службе радистанции «Би-Би-Си», в 1987–1995 гг. – на «Радио Свобода», с 1995 г. – в его филиале в Праге. Редактор и ведущий радиожурнала «Поверх барьеров» и воскресной передачи «Красное сухое».
Был членом Консультативного совета журнала «Форум» (Германия). С 1998 г. – член редколлегии журнала «Контрапункт» (США).
Автор радиопьес, десяти книг поэзии, прозы, публицистики. Первый лауреат Премии им. Вяземского, учреждённой альманахом «Urbi» (Россия).