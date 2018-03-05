ПОМЕРАНЦЕВ Игорь Яковлевич Актуально » Летопись — 13-марта-2018 — прочитано 5 раз ПОМЕРАНЦЕВ Игорь Яковлевич – писатель, поэт, журналист.

Родился 11 января 1948 г. в Саратове. Рос в Забайкалье и Черновцах.

Окончил романо-германский факультет Черновицкого университета. Работал учителем сельской школы в Карпатах, техническим переводчиком в Киеве.

В 1978 г, эмигрировал в Германию. С того же года — гражданин Великобритании.

В 1980–1987 гг. – журналист в Русской службе радистанции «Би-Би-Си», в 1987–1995 гг. – на «Радио Свобода», с 1995 г. – в его филиале в Праге. Редактор и ведущий радиожурнала «Поверх барьеров» и воскресной передачи «Красное сухое».

Был членом Консультативного совета журнала «Форум» (Германия). С 1998 г. – член редколлегии журнала «Контрапункт» (США).

Автор радиопьес, десяти книг поэзии, прозы, публицистики. Первый лауреат Премии им. Вяземского, учреждённой альманахом «Urbi» (Россия).

– писатель, поэт, журналист.Родился 11 января 1948 г. в Саратове. Рос в Забайкалье и Черновцах.Окончил романо-германский факультет Черновицкого университета. Работал учителем сельской школы в Карпатах, техническим переводчиком в Киеве.В 1978 г, эмигрировал в Германию. С того же года — гражданин Великобритании.В 1980–1987 гг. – журналист в Русской службе радистанции «Би-Би-Си», в 1987–1995 гг. – на «Радио Свобода», с 1995 г. – в его филиале в Праге. Редактор и ведущий радиожурнала «Поверх барьеров» и воскресной передачи «Красное сухое».Был членом Консультативного совета журнала «Форум» (Германия). С 1998 г. – член редколлегии журнала «Контрапункт» (США).Автор радиопьес, десяти книг поэзии, прозы, публицистики. Первый лауреат Премии им. Вяземского, учреждённой альманахом «Urbi» (Россия).