ПОЛИТОВ Виктор Иванович Актуально » Летопись — 13-марта-2018 — прочитано 5 раз ПОЛИТОВ Виктор Иванович (21 апреля 1935 г. – 2 мая 2004 г.) – писатель, поэт, журналист.

Родился в станице Хрустальная на Донбассе.

После школы окончил всего два курса Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена.

Затем работал в рыбколхозе «Трудовой Дон», в разных газетах. Всё его творчество связано с родиной, с Доном.

В 1980-х гг. жил и работал в Саратове. В 1990-х гг. уехал в станицу Усть-Медведицкая, где и скончался.

(21 апреля 1935 г. – 2 мая 2004 г.) – писатель, поэт, журналист.Родился в станице Хрустальная на Донбассе.После школы окончил всего два курса Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена.Затем работал в рыбколхозе «Трудовой Дон», в разных газетах. Всё его творчество связано с родиной, с Доном.В 1980-х гг. жил и работал в Саратове. В 1990-х гг. уехал в станицу Усть-Медведицкая, где и скончался.