«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» Актуально » Летопись — 5-марта-2018 — прочитано 42 раз «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» – газета саратовского комитета РСДРП(б).

Издавалась с 23 марта 1917 г. по февраль 1918 г. Освещала ход революционных событий, давала им объяснение, указывала на задачи рабочего класса и трудящихся масс, внушала мысль о том, что после Февральской революции перед партией и пролетариатом встала задача борьбы за социализм и, в первую очередь, за проведение в жизнь требований демократической республики, восьмичасового рабочего дня, конфискации помещичьих земель.

Вышло более 120 номеров газеты.

