«ПРИВОЛЖСКАЯ ГАЗЕТА» Актуально » Летопись — 5-марта-2018 — прочитано 45 раз «ПРИВОЛЖСКАЯ ГАЗЕТА» – газета социал-демократического направления.

Выходила в 1911 г. Издатель – Диомид Топуридзе. Среди сотрудников – сёестры лидера российских большевиков Владимра Ленина Анна и Мария Ульяновы.

В газете помещались статьи о забастовочном движении, о деятельности профсоюзов, о необходимости единения трудящихся масс, печатались корреспонденции рабочих о каторжных условиях труда и нищенской зарплате на предприятиях Саратова и Саратовской губернии.

