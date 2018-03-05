ОЛЬМИНСКИЙ Михаил Степанович Актуально » Летопись — 5-марта-2018 — прочитано 41 раз ОЛЬМИНСКИЙ Михаил Степанович (настоящая фамилия Александров) – деятель революционного движения в России, публицист, историк, литературный критик, литературовед и историк литературы.

Родился 3 октября 1863 г. в Воронеже.

В 1873 г. начал учиться в Воронежской гимназии, но в 1879 г. за хранение революционной нелегальной литературы был исключён и определён в 7-ю петербургскую гимназию. В 1881 г. вернулся в Воронеж, продолжил обучение и в 1883 г. окончил Воронежскую гимназию. В том же году поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета.

В 1884 г. вступил в народовольческий «Союз молодёжи». В 1885 г. арестован, выслан в Воронеж. В 1887–1889 гг. служил в армии.

Возвратившись Петербург, стал одним из основателей «Группы народовольцев». В 1894 г. снова арестован. Четыре с лишним года провёл в одиночной камере, после чего сослан в Олекминск Якутской области. В том же году вступает в РСДРП. Во время пребывания в ссылке начал публиковаться в партийной печати под псевдонимом «Ольминский», образованным от названия места ссылки. Через несколько месяцев после ссылки в феврале 1904 г. выехал в Швейцарию, где примкнул к большевикам. Работал под руководством их лидера В.И. Ленина в редакциях газеты «Вперёд» и «Пролетарий».

В конце 1905 г. вернулся в Петербург и стал членом редакции большевистских газет «Новая жизнь», «Волна», «Казарма». В 1907–1908 гг. вёл революционную работу в Баку, с 1909 г. – в Петербурге. В 1911–1914 гг. – член редакции газет «Звезда», «Правда», журнала «Просвещение». В 1915 г. – в Саратове, редактор единственной в стране большевистской легальной «Нашей газеты». С 1916 г. – член Московского областного бюро РСДРП, редактор профсоюзного журнала «Голос печатного труда».

После Февральской революции 1917 г. – один из редакторов московской большевистской газеты «Социал-демократ», затем в Петрограде сотрудничал в «Правде».

Член Бюро ЦК РСДРП(б). В марте 1917 г. – член Московского комитета РСДРП(б). Делегат и один из председателей 6-го съезда РСДРП(б). Активный участник борьбы за Советскую власть в Москве, член Замоскворецкого военно-революционного комитета. С декабря 1917 г. – член коллегии Наркомфина, член Учредительного собрания от Тамбовского и Московского губернского округов.

В 1918–1920 гг. – член редколлегии «Правды», с 1918 г. – профессор Социалистической академии, член бригады лекторов в агитпоездах. В 1920 г. – делегат 2-го конгресса Коминтерна (1920).

Организатор и руководитель комиссии по истории Октябрьской революции и РКП(б) (Истпарта), c декабря 1920 г. – её председатель, с ноября 1924 г. по август 1928 г. – председатель её Совета.

В 1922–1931 гг. – председатель общества старых большевиков, основатель и редактор журнала «Пролетарская революция». После того, как истпарт был в августе 1928 г. присоединён к институту В.И. Ленина, – член дирекции последнего. Издатель сочинений В.И. Ленина и Г.В. Плеханова, документов по истории партии, мемуаров участников революционной борьбы, исследователь истории партии и революционного движения в России. Инициатор переиздания протоколов состоявшихся ранее партийных съездов и конференций, а также комплектов партийных газет.

Автор публицистических, исторических, литературоведческих работ и воспоминаний. Как литературный критик особое внимание уделял творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина, пропагандировал литературное наследие А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, Н.Г. Чернышевского.

В 1926–1929 гг. – член редакции журнала «На литературном посту». С 1932 г. – главный редактор и председатель редакционной комиссии по изданию сочинений Салтыкова-Щедрина.

Умер 8 мая 1933 г. в Москве. Похоронен на Красной площади у кремлёвской стены.

(настоящая фамилия Александров) – деятель революционного движения в России, публицист, историк, литературный критик, литературовед и историк литературы.Родился 3 октября 1863 г. в Воронеже.В 1873 г. начал учиться в Воронежской гимназии, но в 1879 г. за хранение революционной нелегальной литературы был исключён и определён в 7-ю петербургскую гимназию. В 1881 г. вернулся в Воронеж, продолжил обучение и в 1883 г. окончил Воронежскую гимназию. В том же году поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета.В 1884 г. вступил в народовольческий «Союз молодёжи». В 1885 г. арестован, выслан в Воронеж. В 1887–1889 гг. служил в армии.Возвратившись Петербург, стал одним из основателей «Группы народовольцев». В 1894 г. снова арестован. Четыре с лишним года провёл в одиночной камере, после чего сослан в Олекминск Якутской области. В том же году вступает в РСДРП. Во время пребывания в ссылке начал публиковаться в партийной печати под псевдонимом «Ольминский», образованным от названия места ссылки. Через несколько месяцев после ссылки в феврале 1904 г. выехал в Швейцарию, где примкнул к большевикам. Работал под руководством их лидера В.И. Ленина в редакциях газеты «Вперёд» и «Пролетарий».В конце 1905 г. вернулся в Петербург и стал членом редакции большевистских газет «Новая жизнь», «Волна», «Казарма». В 1907–1908 гг. вёл революционную работу в Баку, с 1909 г. – в Петербурге. В 1911–1914 гг. – член редакции газет «Звезда», «Правда», журнала «Просвещение». В 1915 г. – в Саратове, редактор единственной в стране большевистской легальной «Нашей газеты». С 1916 г. – член Московского областного бюро РСДРП, редактор профсоюзного журнала «Голос печатного труда».После Февральской революции 1917 г. – один из редакторов московской большевистской газеты «Социал-демократ», затем в Петрограде сотрудничал в «Правде».Член Бюро ЦК РСДРП(б). В марте 1917 г. – член Московского комитета РСДРП(б). Делегат и один из председателей 6-го съезда РСДРП(б). Активный участник борьбы за Советскую власть в Москве, член Замоскворецкого военно-революционного комитета. С декабря 1917 г. – член коллегии Наркомфина, член Учредительного собрания от Тамбовского и Московского губернского округов.В 1918–1920 гг. – член редколлегии «Правды», с 1918 г. – профессор Социалистической академии, член бригады лекторов в агитпоездах. В 1920 г. – делегат 2-го конгресса Коминтерна (1920).Организатор и руководитель комиссии по истории Октябрьской революции и РКП(б) (Истпарта), c декабря 1920 г. – её председатель, с ноября 1924 г. по август 1928 г. – председатель её Совета.В 1922–1931 гг. – председатель общества старых большевиков, основатель и редактор журнала «Пролетарская революция». После того, как истпарт был в августе 1928 г. присоединён к институту В.И. Ленина, – член дирекции последнего. Издатель сочинений В.И. Ленина и Г.В. Плеханова, документов по истории партии, мемуаров участников революционной борьбы, исследователь истории партии и революционного движения в России. Инициатор переиздания протоколов состоявшихся ранее партийных съездов и конференций, а также комплектов партийных газет.Автор публицистических, исторических, литературоведческих работ и воспоминаний. Как литературный критик особое внимание уделял творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина, пропагандировал литературное наследие А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, Н.Г. Чернышевского.В 1926–1929 гг. – член редакции журнала «На литературном посту». С 1932 г. – главный редактор и председатель редакционной комиссии по изданию сочинений Салтыкова-Щедрина.Умер 8 мая 1933 г. в Москве. Похоронен на Красной площади у кремлёвской стены.