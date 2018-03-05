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Союз журналистов России
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НИЧИПОРЕНКО Екатерина Петровна
НИЧИПОРЕНКО Екатерина Петровна – журналист.
Родилась 19 января 1975 г. в г. Чирчик (Узбекистан).
В 1998 г. окончила филологический факультет СГУ им. Чернышевского.
Некторое время работала в рекламном агентстве «Элеком» ведущей прямого эфира и менеджером по PR на «Тоник-радио».
В 1998–2003 гг. –редактор программ в ЗАО «Независимое саратовское телевидение» (НСТ). В 2003–2007 гг. – главный редактор НСТ. Ведущая и редактор программ «Геометрия красоты», «Любимая марка». Соавтор программы «Где ты, мама?»
В 2004 г. окончила Поволжскую академию государственной службы по Президентской программе переподготовки управленческих кадров по специальности «Управление бизнесом». Затем проходила стажировку в Германии.
С 2007 г. – генеральный директор ООО «ТелеМир» (впоследствии «Агентство коммуникаций и маркетинга T&K Professional»).
В 2008 г. – победитель IV Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех–2008» в номинации «Лучшая представительница деловых женщин в области журналистики».