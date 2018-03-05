НИЧИПОРЕНКО Екатерина Петровна Актуально » Летопись — 5-марта-2018 — прочитано 44 раз НИЧИПОРЕНКО Екатерина Петровна – журналист.

Родилась 19 января 1975 г. в г. Чирчик (Узбекистан).

В 1998 г. окончила филологический факультет СГУ им. Чернышевского.

Некторое время работала в рекламном агентстве «Элеком» ведущей прямого эфира и менеджером по PR на «Тоник-радио».

В 1998–2003 гг. –редактор программ в ЗАО «Независимое саратовское телевидение» (НСТ). В 2003–2007 гг. – главный редактор НСТ. Ведущая и редактор программ «Геометрия красоты», «Любимая марка». Соавтор программы «Где ты, мама?»

В 2004 г. окончила Поволжскую академию государственной службы по Президентской программе переподготовки управленческих кадров по специальности «Управление бизнесом». Затем проходила стажировку в Германии.

С 2007 г. – генеральный директор ООО «ТелеМир» (впоследствии «Агентство коммуникаций и маркетинга T&K Professional»).

В 2008 г. – победитель IV Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех–2008» в номинации «Лучшая представительница деловых женщин в области журналистики».



– журналист.Родилась 19 января 1975 г. в г. Чирчик (Узбекистан).В 1998 г. окончила филологический факультет СГУ им. Чернышевского.Некторое время работала в рекламном агентстве «Элеком» ведущей прямого эфира и менеджером по PR на «Тоник-радио».В 1998–2003 гг. –редактор программ в ЗАО «Независимое саратовское телевидение» (НСТ). В 2003–2007 гг. – главный редактор НСТ. Ведущая и редактор программ «Геометрия красоты», «Любимая марка». Соавтор программы «Где ты, мама?»В 2004 г. окончила Поволжскую академию государственной службы по Президентской программе переподготовки управленческих кадров по специальности «Управление бизнесом». Затем проходила стажировку в Германии.С 2007 г. – генеральный директор ООО «ТелеМир» (впоследствии «Агентство коммуникаций и маркетинга T&K Professional»).В 2008 г. – победитель IV Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех–2008» в номинации «Лучшая представительница деловых женщин в области журналистики».