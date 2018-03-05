НИКАНОРОВА Вера Григорьевна Актуально » Летопись — 5-марта-2018 — прочитано 44 раз НИКАНОРОВА Вера Григорьевна – журналист.

Родилась 7 октября 1938 г. в с. Алексеевка Хвалынского района Саратовской области. Закончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

По окончании университета в 1962–1963 гг. году – учитель русского языка и литературы в старших классах в с. Шняево Базарно-Карабулакского района.

В 1963–1968 гг. – корректор в Саратовском производственном объединении «Полиграфист» и редактор стенной газеты.

В 1968–1975 гг. – заведующая читальным залом городской библиотеки, а затем редактор радиовещания в закрытом городе Светлый Свердловской области.

В 1975–1981 гг. – заведующая промышленно-транспортным отделом и отделом партийной жизни в Энгельсской городской газете «Коммунист.

В 1981–1993 гг. – ответственный редактор Энгельсского городского радиовещания.

Член Союза журналистов СССР и России.

Неоднократно награждалась Почётными грамотами Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию, грамотами регионального и городского уровней.

– журналист.Родилась 7 октября 1938 г. в с. Алексеевка Хвалынского района Саратовской области. Закончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.По окончании университета в 1962–1963 гг. году – учитель русского языка и литературы в старших классах в с. Шняево Базарно-Карабулакского района.В 1963–1968 гг. – корректор в Саратовском производственном объединении «Полиграфист» и редактор стенной газеты.В 1968–1975 гг. – заведующая читальным залом городской библиотеки, а затем редактор радиовещания в закрытом городе Светлый Свердловской области.В 1975–1981 гг. – заведующая промышленно-транспортным отделом и отделом партийной жизни в Энгельсской городской газете «Коммунист.В 1981–1993 гг. – ответственный редактор Энгельсского городского радиовещания.Член Союза журналистов СССР и России.Неоднократно награждалась Почётными грамотами Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию, грамотами регионального и городского уровней.