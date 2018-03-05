|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 244 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
НИКАНОРОВА Вера Григорьевна
НИКАНОРОВА Вера Григорьевна – журналист.
Родилась 7 октября 1938 г. в с. Алексеевка Хвалынского района Саратовской области. Закончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
По окончании университета в 1962–1963 гг. году – учитель русского языка и литературы в старших классах в с. Шняево Базарно-Карабулакского района.
В 1963–1968 гг. – корректор в Саратовском производственном объединении «Полиграфист» и редактор стенной газеты.
В 1968–1975 гг. – заведующая читальным залом городской библиотеки, а затем редактор радиовещания в закрытом городе Светлый Свердловской области.
В 1975–1981 гг. – заведующая промышленно-транспортным отделом и отделом партийной жизни в Энгельсской городской газете «Коммунист.
В 1981–1993 гг. – ответственный редактор Энгельсского городского радиовещания.
Член Союза журналистов СССР и России.
Неоднократно награждалась Почётными грамотами Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию, грамотами регионального и городского уровней.