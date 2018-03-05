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«НАША ГАЗЕТА»
«НАША ГАЗЕТА» – издание Саратовского комитета РСДРП(б).
Редактором был Георгий Ломов-Опоков. В составе редакции – Михаил Ольминский, Пётр Лебедев, Владимир Антонов и другие.
Первый номер вышел 8 августа 1915 г. Призыв редакции «помогать морально, сотрудничеством и материально» был услышан пролетариатом. В адрес газеты поступали приветствия и денежные взносы от рабочих Саратова, Царицына, Самары, Нижнего Новгорода и других городов.
После выхода в свет первых трёх номеров полиция просила губернатора закрыть газету за то, что она «возбуждает» недовольство рабочих против правящих и состоятельных классов, что это «во время войны особенно опасно». 12 сентября 1915 г. губернатору был представлен доклад, в котором говорилось, что 4 и 5 номера «Нашей газеты» продолжают носить характер, «угрожающий общественной безопасности и порядку».
Седьмой номер от 30 сентября был конфискован, восьмой, после того как цензура запретила несколько статей, вышел с белыми полосами. Наконец, власть не выдержала, и 30 октября 1915 г. решением Саратовской судебной палаты газету с ярко выраженным пролетарскимхарактером закрыли. Её сотрудников выслали из Саратова.