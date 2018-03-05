ЛОМОВ-ОПОКОВ Георгий Ипполитович Актуально » Летопись — 5-марта-2018 — прочитано 36 раз ЛОМОВ-ОПОКОВ Георгий Ипполитович – журналист, партийный и государственный деятель.

Родился в январе 1888 г. в Саратове в семье управляющего Саратовским отделением Государственного банка.

С 13-ти лет – в революционном движении. С 1903 г. – в Российской социал-демократической рабочей партии большевиков: член боевой дружины, пропагандист. В 1905 г. начал вести организационную работу среди судоходных волжских рабочих в «Волжской судоходной организации». В том же году в газете «Новая жизнь» появились его первые корреспонденции – о движении среди учащихся в Саратове. В 1906 г. работал в Петербургской организации в Железнодорожном районе организатором Николаевской железной дор. Всё это время попутно учился. В 1906–1910 гг. – в Петербургском университете на юридическом факультете, на государственно-экономическом отделении. В 1913 г. сдал выпускные экзамены экстерном.

В 1906 г. публикуется в саратовской газете «Волне», редактирует газету «Школа и Жизнь», работает в нелегальной типографии. В 1907 г. – член Иваново-Вознесенского комитета РСДРП(б), сотрудник редакции газеты «Борьбы». В 1908 г. – член Московского комитета и ответственный организатор Лефортовского района. В 1909 г. – член исполнительной комиссии Петербургского комитета.

В1910 г. – арестован. В 1911–1913 гг. – в Архангельской ссылке. Во время ссылки начал заниматься полярными исследованиями. В 1911 г. принял участие в экспедиции в Крестовскую Губу Новой Земли. В 1912 г. –заместитель начальника экспедиции в Чешскую Губу Северного Ледовитого океана.

По возвращении из ссылки сотрудничает с большевистской газетой «Правда» и возвращается в Саратов. Здесь ведёт работу среди рабочих, редактирует и издаёт большевистскую «Нашу газету».

В 1916–1917 гг. – очередная ссылка, на этот раз в Восточную Сибирь.

По возвращении из ссылки – член бюро ЦК партии большевиков Московской губернии, агитатор, пропагандист, корреспондент газеты «Социал-демократе», пишет статьи по вопросам экономики для журнала «Просвещение».

В июле 1917 г. на съезде партии избираюсь в члены ЦК. В дни Октябрьской революции – в Петрограде. Участник съезда Советов. В первом советском правительстве – народный комиссар юстиции. Но на этой должности пробыл всего несколько дней. Срочно был направлен в Москву на установление Советской власти. Член ревкома Москвы. Заместитель председателя Моссовета.

С января 1918 г. – снова в Петрограде. Член президиума, а затем заместитель председателя Высшего совета нароного хозяйства (ВСНХ). Член ВЦИК.

В 1921–1923 гг. – член Сиббюро ЦК РКП(б), член Сибревкома, председатель Сибпромбюро ВСНХ; член Уралбюро ЦК РКП(б), председатель Уралэкономсовета. Участник съездов Советов и РКП(б). Всё это время пишет статьи для основанной по его инициативе газеты «Экономическая жизнь», для сибирских и уральских газет, для «Правды» и «Известий ВЦИК», для журнала «Народное хозяйство». Автор брошюр по хозяйственным вопросам.

В 1923–1926 гг. – председатель Нефтесиндиката, член Президиума ВСНХ СССР, член МК РКП(б) и Моссовета.

В 1926–1929 гг. – председатель правления «Донуголь».

В 1929–1931 гг. – член Президиума ВСНХ СССР.

В 1931–1933 гг. – заместитель председателя Госплана СССР.

В 1933–1937 гг. – член бюро Комиссии советского контроля при совнаркоме СССР.

В июне 1937 г. арестован и 30 декабря 1938 г., по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР, расстрелян. Похоронен на Донском кладбище.

– журналист, партийный и государственный деятель.Родился в январе 1888 г. в Саратове в семье управляющего Саратовским отделением Государственного банка.С 13-ти лет – в революционном движении. С 1903 г. – в Российской социал-демократической рабочей партии большевиков: член боевой дружины, пропагандист. В 1905 г. начал вести организационную работу среди судоходных волжских рабочих в «Волжской судоходной организации». В том же году в газете «Новая жизнь» появились его первые корреспонденции – о движении среди учащихся в Саратове. В 1906 г. работал в Петербургской организации в Железнодорожном районе организатором Николаевской железной дор. Всё это время попутно учился. В 1906–1910 гг. – в Петербургском университете на юридическом факультете, на государственно-экономическом отделении. В 1913 г. сдал выпускные экзамены экстерном.В 1906 г. публикуется в саратовской газете «Волне», редактирует газету «Школа и Жизнь», работает в нелегальной типографии. В 1907 г. – член Иваново-Вознесенского комитета РСДРП(б), сотрудник редакции газеты «Борьбы». В 1908 г. – член Московского комитета и ответственный организатор Лефортовского района. В 1909 г. – член исполнительной комиссии Петербургского комитета.В1910 г. – арестован. В 1911–1913 гг. – в Архангельской ссылке. Во время ссылки начал заниматься полярными исследованиями. В 1911 г. принял участие в экспедиции в Крестовскую Губу Новой Земли. В 1912 г. –заместитель начальника экспедиции в Чешскую Губу Северного Ледовитого океана.По возвращении из ссылки сотрудничает с большевистской газетой «Правда» и возвращается в Саратов. Здесь ведёт работу среди рабочих, редактирует и издаёт большевистскую «Нашу газету».В 1916–1917 гг. – очередная ссылка, на этот раз в Восточную Сибирь.По возвращении из ссылки – член бюро ЦК партии большевиков Московской губернии, агитатор, пропагандист, корреспондент газеты «Социал-демократе», пишет статьи по вопросам экономики для журнала «Просвещение».В июле 1917 г. на съезде партии избираюсь в члены ЦК. В дни Октябрьской революции – в Петрограде. Участник съезда Советов. В первом советском правительстве – народный комиссар юстиции. Но на этой должности пробыл всего несколько дней. Срочно был направлен в Москву на установление Советской власти. Член ревкома Москвы. Заместитель председателя Моссовета.С января 1918 г. – снова в Петрограде. Член президиума, а затем заместитель председателя Высшего совета нароного хозяйства (ВСНХ). Член ВЦИК.В 1921–1923 гг. – член Сиббюро ЦК РКП(б), член Сибревкома, председатель Сибпромбюро ВСНХ; член Уралбюро ЦК РКП(б), председатель Уралэкономсовета. Участник съездов Советов и РКП(б). Всё это время пишет статьи для основанной по его инициативе газеты «Экономическая жизнь», для сибирских и уральских газет, для «Правды» и «Известий ВЦИК», для журнала «Народное хозяйство». Автор брошюр по хозяйственным вопросам.В 1923–1926 гг. – председатель Нефтесиндиката, член Президиума ВСНХ СССР, член МК РКП(б) и Моссовета.В 1926–1929 гг. – председатель правления «Донуголь».В 1929–1931 гг. – член Президиума ВСНХ СССР.В 1931–1933 гг. – заместитель председателя Госплана СССР.В 1933–1937 гг. – член бюро Комиссии советского контроля при совнаркоме СССР.В июне 1937 г. арестован и 30 декабря 1938 г., по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР, расстрелян. Похоронен на Донском кладбище.