«КОММУНИСТ – XX–XXI» Актуально » Летопись — 5-марта-2018 — прочитано 35 раз «КОММУНИСТ – XX–XXI» – газета Саратовской областной организации КПРФ.

Выходиn с 7 февраля 1998 г. Ставит перед собой задачу объединить вокруг КПРФ людей интересных, нарвнодушных, патриотически настроенных, способных взять ответственность за судьбу страны, сохранить и укрепить российскую государственность, решительно изменить курс социально-экономических реформ, восстановить подлинное народовластие и социализм.

Первым редактором был Алексей Голяков, с 2000 г. редакцию возглавляет Владимир Алифанов.