ЮДИН Павел Львович Актуально » Летопись — 9-января-2018 — прочитано 6 раз

Родился в станице Сакмарской 1-го Военного отдела Оренбургского казачьего войска. В юности получил высшее образование по специальности «архивист». Также окончил Оренбургское казачье юнкерское училище по 2 разряду. 1 января 1881 г. поступил на военную службу. 29 сентября 1884 г. получил чин хорунжего.

С 1896 г. – в Нижнем Новгороде. В 1898 г. переехал в Астрахань, где поступил письмоводителем в мужскую гимназию. В то же время он работал в Астраханском губернском архиве, где применил новую систему описания и хранения документов.

С 1902 г. – делопроизводитель Саратовского общества судоходства. В Саратове избран членом Саратовской учёной архивной комиссии (СУАК), в составе которой проводил работы по сбору и анализу архивных материалов по истории края. Одновременно являлся членом Оренбургской и Нижегородской УАК.

Во время революции 1905 г. – секретарь в редакции саратовской газеты «Голос правды». В том же году подвергся аресту.

В 1910 г. – включён в состав Терского общества любителей казачьей старины и командирован в Астрахань для работ по «извлечению материалов», касающихся истории Терского казачьего войска.

В 1911 г., продав в Саратове свою небольшую типографию, переехал во Владикавказ. Здесь Юдин стал действительным членом Терского общества любителей казачьей старины, продолжал собирать в архивах (в том числе, в московских) материалы по истории казачества и публиковал свои статьи в «Терских ведомостях».

Во время Первой мировой войны, в 1915 г. отправился ополченцем на турецкий фронт. С 1916 г. на том же фронте служил военным корреспондентом. Прошёл боевой путь от Джульфы до Вана и от последнего до Баязета.

По окончании в 1917 г. военных действий русской армии на Кавказе вернулся во Владикавказ, где стал главным редактором газеты «Вперёд», которая освещала как особенности быта и истории терских казаков, так и основные революционные события на Тереке, но просуществовала только несколько месяцев.

Во время Октябрьской революции 1917 г. Юдин переехал в Петровск (впоследствии – Махачкала). Сотрудничал в таких газетах, как «Горская жизнь», «Революционный горец», «Горская беднота», «Красная Ингушетия» и других.

В 1924 г. переехал в Астрахань, где работал старшим научным сотрудником в Астраханском архивном бюро. В 1925 г. принимал участие в работе 1-го съезда архивных деятелей РСФСР в Москве.

Юдин – автор сотен научных статей и сообщений в различных отечественных и зарубежных изданиях и ряда отдельных брошюр. Его работы печатались на русском, украинском, французском и других языках. Статьи Юдина публиковались в журналах «Русская старина», «Исторический вестник», «Русский архив», «Военный мир», «Голос казачества», в «Военно-историческом сборнике», «Терском сборнике», «Записках Терского общества любителей казачьей старины» и «Сборнике общества любителей казачьей старины», в газетах «Саратовский листок», «Терские ведомости», «Кубанский казачий листок», «Астраханский вестник», «Московские ведомости», «Горская жизнь», «Революционный горец», «Горская беднота», «Красная Ингушетия» и др.

ЮДИН Павел Львович (6 [18] января 1864 г. – 2 февраля 1928) – историк-архивист, краевед и журналист.Родился в станице Сакмарской 1-го Военного отдела Оренбургского казачьего войска. В юности получил высшее образование по специальности «архивист». Также окончил Оренбургское казачье юнкерское училище по 2 разряду. 1 января 1881 г. поступил на военную службу. 29 сентября 1884 г. получил чин хорунжего.С 1896 г. – в Нижнем Новгороде. В 1898 г. переехал в Астрахань, где поступил письмоводителем в мужскую гимназию. В то же время он работал в Астраханском губернском архиве, где применил новую систему описания и хранения документов.С 1902 г. – делопроизводитель Саратовского общества судоходства. В Саратове избран членом Саратовской учёной архивной комиссии (СУАК), в составе которой проводил работы по сбору и анализу архивных материалов по истории края. Одновременно являлся членом Оренбургской и Нижегородской УАК.Во время революции 1905 г. – секретарь в редакции саратовской газеты «Голос правды». В том же году подвергся аресту.В 1910 г. – включён в состав Терского общества любителей казачьей старины и командирован в Астрахань для работ по «извлечению материалов», касающихся истории Терского казачьего войска.В 1911 г., продав в Саратове свою небольшую типографию, переехал во Владикавказ. Здесь Юдин стал действительным членом Терского общества любителей казачьей старины, продолжал собирать в архивах (в том числе, в московских) материалы по истории казачества и публиковал свои статьи в «Терских ведомостях».Во время Первой мировой войны, в 1915 г. отправился ополченцем на турецкий фронт. С 1916 г. на том же фронте служил военным корреспондентом. Прошёл боевой путь от Джульфы до Вана и от последнего до Баязета.По окончании в 1917 г. военных действий русской армии на Кавказе вернулся во Владикавказ, где стал главным редактором газеты «Вперёд», которая освещала как особенности быта и истории терских казаков, так и основные революционные события на Тереке, но просуществовала только несколько месяцев.Во время Октябрьской революции 1917 г. Юдин переехал в Петровск (впоследствии – Махачкала). Сотрудничал в таких газетах, как «Горская жизнь», «Революционный горец», «Горская беднота», «Красная Ингушетия» и других.В 1924 г. переехал в Астрахань, где работал старшим научным сотрудником в Астраханском архивном бюро. В 1925 г. принимал участие в работе 1-го съезда архивных деятелей РСФСР в Москве.Юдин – автор сотен научных статей и сообщений в различных отечественных и зарубежных изданиях и ряда отдельных брошюр. Его работы печатались на русском, украинском, французском и других языках. Статьи Юдина публиковались в журналах «Русская старина», «Исторический вестник», «Русский архив», «Военный мир», «Голос казачества», в «Военно-историческом сборнике», «Терском сборнике», «Записках Терского общества любителей казачьей старины» и «Сборнике общества любителей казачьей старины», в газетах «Саратовский листок», «Терские ведомости», «Кубанский казачий листок», «Астраханский вестник», «Московские ведомости», «Горская жизнь», «Революционный горец», «Горская беднота», «Красная Ингушетия» и др.