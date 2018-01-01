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ШИРЯЕВ Пётр Григорьевич
ШИРЯЕВ Пётр Григорьевич (15 ноября 1859 г. – 1 апреля 1899 г.) –революционер, народник, журналист.
Родился в селе Таволожка Саратовской губернии в семье управляющего имением помещиков Языковых.
В 1870 г. поступил в Саратовскую мужскую гимназию, где под влиянием старшего брата Степана, товарищей по гимназии и специальной литературы, был вовлечён сначала в кружок самообразования. В 1874–1875 гг. – член революционного кружка гимназистов старших и средних классов под руководством старшеклассника Степана Ширяева и студента Феофана Гераклитова.
В мае 1875 г. ушёл из гимназии и сначала работал наборщиком в типографии, а затем – учеником слесаря на чугунно-литейном заводе С.Г. Плотникова в Саратове. Вёл противоправительственную пропаганду среди рабочих.
25 января 1877 г. был арестован и привлечён к дознанию. В ходе обыска в его квартире была обнаружена запрещённая литература революционного содержания. Содержался в Саратовском тюремном замке в течение почти 18 месяцев.
По Высочайшему повелению 14 июня 1878 г. дело о нём разрешено в административном порядке с высылкою его под гласный надзор полиции в одну из северо-восточных губерний. 13 августа 1878 г. водворён в Шенкурске (Архангельская губерния). В декабре 1878 г. пытался бежать вместе из Пинеги во время разъезда с Пинежской ярмарки под видом купцов. Задержан 14 декабря 1878 г. в дер. Родионовке (Холмогорский уезд).
Выслан в Якутскую область. Сначала жил в Средне-Колымске, затем, в январе 1882 г., был отправлен в Якутск, где был призван на военную службу в местную военную команду. Оттуда присылал очерки якутской жизни в «Саратовский листок». Служил до апреля 1885 г., одновременно находился под негласным надзором Департамента полиции. Уволился из армии в чине ефрейтора запаса.
После ссылки вернулся на родину в Саратовскую губернию.
В конце 1880–18 90-х гг. жил в Казани и Нижнем Новгороде. Работал журналистом, сотрудничал с «Саратовским листком», казанскими и нижегородскими газетами.
Умер от туберкулёза в Казани.