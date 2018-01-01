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ШИРЯЕВ Иван Григорьевич
ШИРЯЕВ Иван Григорьевич (1 апреля 1862 г. – 22 января 1915 г.) –революционер, народник, журналист.
Родился в с. Таволожка Саратовской губернии в семье управляющего имением помещиков Языковых.
В 1872 г. поступил в Саратовскую мужскую гимназию, где под влиянием старших братьев Степана и Петра вошёл в гимназический кружок самообразования. В мае 1875 г. ушёл из гимназии и принял активное участие в «хождении в народ». Участник новосаратовского поселения народников-сепаратистов, помощник волостного писаря.
В апреле 1879 г. привлекался к полицейскому дознанию, связанному с пребыванию на территории Саратовской губернии А.К. Соловьева, который покушался на жизнь императора Александра II. Для проведения расследования был этапирован в Санкт-Петербург.
После окончания следствия был выслан из Петербурга в Саратов под надзор полиции.
Работал корреспондентом в ряде центральных и местных печатных изданий. Впоследствии стал крупной величиной в саратовском журналистском мире. Его называли «королём репортёров».
Умер в Саратове.