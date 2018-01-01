ЧЕЛИНЦЕВ Владимир Васильевич Актуально » Летопись — 9-января-2018 — прочитано 7 раз ЧЕЛИНЦЕВ Владимир Васильевич (10 [22] февраля 1877 г. – 3 апреля 1947 г.) — советский химик-органик.

Родился в Саратове. После окончания 1-й Саратовской гимназии поступил на физико-математический факультет Московского университета, который окончил в 1900 г. и где остался для подготовки к профессорскому званию. В 1903 г. занял должность лаборанта в лаборатории органической и аналитической химии. В 1908 г. защитил магистерскую диссертации, после чего стал приват-доцентом естественного отделения физико-математического факультета.

В 1909–1911 гг. – экстраординарный профессор на кафедре химии Саратовского университета. В этот период публиковал в «Саратовском листке» научно-популярные статьи на разные темы.

1912–1918 гг. – экстраординарный профессор на кафедре химии Московского университета..

В 1918 г. стал профессором Саратовского государственного университета, после — образовал кафедру органической химии, которой заведовал в течение 30 лет.

В 1933 г. был избран членом-корреспондентом АН СССР.

В досоветское время награждён орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степеней, в советское – двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Заслуженный деятель науки РСФСР

(10 [22] февраля 1877 г. – 3 апреля 1947 г.) — советский химик-органик.Родился в Саратове. После окончания 1-й Саратовской гимназии поступил на физико-математический факультет Московского университета, который окончил в 1900 г. и где остался для подготовки к профессорскому званию. В 1903 г. занял должность лаборанта в лаборатории органической и аналитической химии. В 1908 г. защитил магистерскую диссертации, после чего стал приват-доцентом естественного отделения физико-математического факультета.В 1909–1911 гг. – экстраординарный профессор на кафедре химии Саратовского университета. В этот период публиковал в «Саратовском листке» научно-популярные статьи на разные темы.1912–1918 гг. – экстраординарный профессор на кафедре химии Московского университета..В 1918 г. стал профессором Саратовского государственного университета, после — образовал кафедру органической химии, которой заведовал в течение 30 лет.В 1933 г. был избран членом-корреспондентом АН СССР.В досоветское время награждён орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степеней, в советское – двумя орденами Трудового Красного Знамени.Заслуженный деятель науки РСФСР