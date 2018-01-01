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ЧЕЛИНЦЕВ Владимир Васильевич
ЧЕЛИНЦЕВ Владимир Васильевич (10 [22] февраля 1877 г. – 3 апреля 1947 г.) — советский химик-органик.
Родился в Саратове. После окончания 1-й Саратовской гимназии поступил на физико-математический факультет Московского университета, который окончил в 1900 г. и где остался для подготовки к профессорскому званию. В 1903 г. занял должность лаборанта в лаборатории органической и аналитической химии. В 1908 г. защитил магистерскую диссертации, после чего стал приват-доцентом естественного отделения физико-математического факультета.
В 1909–1911 гг. – экстраординарный профессор на кафедре химии Саратовского университета. В этот период публиковал в «Саратовском листке» научно-популярные статьи на разные темы.
1912–1918 гг. – экстраординарный профессор на кафедре химии Московского университета..
В 1918 г. стал профессором Саратовского государственного университета, после — образовал кафедру органической химии, которой заведовал в течение 30 лет.
В 1933 г. был избран членом-корреспондентом АН СССР.
В досоветское время награждён орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степеней, в советское – двумя орденами Трудового Красного Знамени.
Заслуженный деятель науки РСФСР