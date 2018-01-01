Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
Популярные новости:
ЕРМАСОВА Юлия Александровна
Актуально » Летопись » Читать...
Семинар для заволжских «районок» стал объединительным
Актуально » Главные новости » Читать...
Пришел ответ на статью о состоянии прудов в пос. Соколо ...
Актуально » Читать...
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Партнеры:
RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 209 раз
В настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
Все конкурсы!

ЧЕКАЛИН Фёдор Фёдорович

Актуально » Летопись — 9-января-2018 — прочитано 7 раз
ЧЕКАЛИН Фёдор Фёдорович (4 февраля 1844 г. – 22 декабря 1893 г.) – краевед, историк, археолог.
Родился в семье крепостного крестьянина в Пензенской губернии в селе Арчада (ныне не существует). Окончил пензенскую гимназию и юридический факультет Московского университета.
По окончании последнего в 1866 г. служил в судебных учреждениях Саратова. В 1872 г. Кузнецким уездным земским собранием избран участковым мировым судьей. В этой должности в чине титулярного советника он оставался до конца жизни.
Взяв в жёны воспитанницу помещика Галицкого, получил за ней участок земли, называемый «Полянки», в 10 верстах от села Анненково Кузнецкого уезда Саратовской губернии. Там он и прожил до конца жизни, вёл регулярные метеонаблюдения, занимался наукой и краеведением, публиковался в саратовской и пензенской губернских газетах, в «Известиях» Казанского общества археологии, истории и этнографии. В 1880-е гг. открыл и исследовал археологические памятники на берегу Суры выше Пензы.
Широкую известность ему принесли работы по археологии, этнографии, истории колонизации саратовского края. Одним из первых привлёк письменные и картографические источники, объяснил происхождение курганов, создал археологическую и этнографическую карты Кузнецкого уезда Саратовской губернии, обследовал следы укреплений сторожевой черты по линии Пенза-Сызрань.
На археологических съездах делал доклады о методике изучения провинциальных архивов, о месте левобережного Саратова и времени его переноса на правый берег.
Похоронен в Анненкове. Главная улица села носит его имя.
ЧЕКАЛИН Фёдор Фёдорович