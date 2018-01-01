ЧЕКАЛИН Фёдор Фёдорович Актуально » Летопись — 9-января-2018 — прочитано 7 раз ЧЕКАЛИН Фёдор Фёдорович (4 февраля 1844 г. – 22 декабря 1893 г.) – краевед, историк, археолог.

Родился в семье крепостного крестьянина в Пензенской губернии в селе Арчада (ныне не существует). Окончил пензенскую гимназию и юридический факультет Московского университета.

По окончании последнего в 1866 г. служил в судебных учреждениях Саратова. В 1872 г. Кузнецким уездным земским собранием избран участковым мировым судьей. В этой должности в чине титулярного советника он оставался до конца жизни.

Взяв в жёны воспитанницу помещика Галицкого, получил за ней участок земли, называемый «Полянки», в 10 верстах от села Анненково Кузнецкого уезда Саратовской губернии. Там он и прожил до конца жизни, вёл регулярные метеонаблюдения, занимался наукой и краеведением, публиковался в саратовской и пензенской губернских газетах, в «Известиях» Казанского общества археологии, истории и этнографии. В 1880-е гг. открыл и исследовал археологические памятники на берегу Суры выше Пензы.

Широкую известность ему принесли работы по археологии, этнографии, истории колонизации саратовского края. Одним из первых привлёк письменные и картографические источники, объяснил происхождение курганов, создал археологическую и этнографическую карты Кузнецкого уезда Саратовской губернии, обследовал следы укреплений сторожевой черты по линии Пенза-Сызрань.

На археологических съездах делал доклады о методике изучения провинциальных архивов, о месте левобережного Саратова и времени его переноса на правый берег.

Похоронен в Анненкове. Главная улица села носит его имя.

(4 февраля 1844 г. – 22 декабря 1893 г.) – краевед, историк, археолог.Родился в семье крепостного крестьянина в Пензенской губернии в селе Арчада (ныне не существует). Окончил пензенскую гимназию и юридический факультет Московского университета.По окончании последнего в 1866 г. служил в судебных учреждениях Саратова. В 1872 г. Кузнецким уездным земским собранием избран участковым мировым судьей. В этой должности в чине титулярного советника он оставался до конца жизни.Взяв в жёны воспитанницу помещика Галицкого, получил за ней участок земли, называемый «Полянки», в 10 верстах от села Анненково Кузнецкого уезда Саратовской губернии. Там он и прожил до конца жизни, вёл регулярные метеонаблюдения, занимался наукой и краеведением, публиковался в саратовской и пензенской губернских газетах, в «Известиях» Казанского общества археологии, истории и этнографии. В 1880-е гг. открыл и исследовал археологические памятники на берегу Суры выше Пензы.Широкую известность ему принесли работы по археологии, этнографии, истории колонизации саратовского края. Одним из первых привлёк письменные и картографические источники, объяснил происхождение курганов, создал археологическую и этнографическую карты Кузнецкого уезда Саратовской губернии, обследовал следы укреплений сторожевой черты по линии Пенза-Сызрань.На археологических съездах делал доклады о методике изучения провинциальных архивов, о месте левобережного Саратова и времени его переноса на правый берег.Похоронен в Анненкове. Главная улица села носит его имя.