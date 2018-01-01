ХАРИЗОМЕНОВ Сергей Андреевич Актуально » Летопись — 9-января-2018 — прочитано 7 раз ХАРИЗОМЕНОВ Сергей Андреевич (1854 г. – 10 февраля 1917 г.) – земский статистик.

Родился в г. Владимир.

В 1872 г. был уволен по прошению из Владимирской духовной семинарии и поступил на медицинский факультет Московского университета. Здесь познакомился с революционно настроенными студентами и в 1876 г., увлечённый общим революционным порывом радикально настроенной российской молодежи, бросил университет, примкнул к кружку Натансона, составил первую программу общества «Земля и воля» и отправился «в народ». В 1877 г. вёл революционную пропаганду на астраханских рыбных промыслах, с весны 1878 г. – среди поволжских раскольников на тамбовских поселениях. После раскола «Земли и воли» отошёл от революционного движения и занялся изучением кустарных промыслов.

Статистикой начал заниматься в 1880 г., произведя на частные средства, путём подворного описания, исследование кустарных промыслов в западной части Владимирской губернии. В 1884 г. производил подворные описи в Таврической губернии.

В 1885–1892 гг. руководил земскими статическими исследованиями Саратовской губернии, причем исследовал и описал 7 уездов, составил сводку статистических сведений по всей губернии и организовал текущую статистику. В то же время принимал деятельное участие в организации «Сборника Саратовского земства» и устройстве в Саратове земской сельскохозяйственной и кустарной выставки в 1889 г.

В 1891–1898 гг. занимался практически сельским хозяйством в своём имении в Саратовской губернии. Принимал деятельное участие в организации первого в России областного съезда сельских хозяев семи юго-восточных губерний (1893 г.)

В 1898–1901 гг. заведовал оценочно-экономическим описанием Тульской губернии, а с 1901 г. руководил подобными же работами Тверского губернского земства.

Кроме печатных трудов, непосредственно связанных с деятельностью как земского статистика, поместил несколько статей экономического характера в журналах «Русская Мысль», «Московский Юридический Вестник» и в саратовских периодических изданиях, в том числе, в «Саратовском листке».

После завершения статистических работ в Тверской губернии вернулся в Саратовскую губернию и поселился в Балашовском уезде, где ещё в 1890 г. купил имение. Здесь и скончался.

