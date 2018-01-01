ТИШКОВ Александр Владимирович Актуально » Летопись — 9-января-2018 — прочитано 7 раз ТИШКОВ Александр Владимирович – журналист.

Родился 5 июня 1952 го. в г.е Чимкенте Казахской ССР (ныне — Республика Казахстан).

В 1975 г. окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (г. Алма-Ата [сегодня – Алматы]).

С 23 сентября 1975 г. – корреспондент, а с 16 февраля 1981 г. заведующий отделом промышленности, транспорта и связи газеты «Звезда Прииртышья» (г. Павлодар). За время работы становился победителем Всесоюзного конкурса журнала «Журналист» и областного профессионального конкурса «Золотое перо; был награждён Почётными грамотами Павлодарского облисполкома и облсовпрофа и дипломом областного отделения Союза журналистов Казахстана.

В1988 г. переехал в Саратов и стал работать собственным корреспондентом областной газеты «Коммунист». После её ликвидации в 1991 г. был принят во вновь образованную областную газету «Саратовские вести», принимал участие в выпуске первого номера и проработал в этом издании около 15 лет. Руководил поочерёдно отделом экономических проблем, отделом политико-экономических проблем и агропромышленного комплекса, отделом АПК и собкоровской сети; около трёх лет работал в должности литературного редактора. Более трёх лет возглавлял первичную профсоюзную организацию редакции, помогал журналистам отстаивать их социально-экономические права.

С 14 июля 2006 г. – заведующий отделом АПК в областной газете «Регион 64».

За время работы в саратовских СМИ являлся помощником аграрных депутатов Саратовской областной думы 5-го и 6-го созывов на общественных началах, в течение многих лет входил в состав Общественного совета при министерстве сельского хозяйства области.

Награждён Почётными грамотами министерства сельского хозяйства, министерства информации и печати и губернатора Саратовской области, Почётным знаком губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле», Почётной грамотой Минсельхоза России «За плодотворную журналистскую деятельность и большой вклад в освещение вопросов развития АПК и жизни российского села», Серебряной медалью Минсельхоза РФ «За вклад в развитие АПК России», нагрудным знаком Центрального Комитета профсоюза работников АПК РФ «За развитие социального партнерства», отмечен благодарностью председателя комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам.

Член Союза журналистов. Ветеран труда».

– журналист.Родился 5 июня 1952 го. в г.е Чимкенте Казахской ССР (ныне — Республика Казахстан).В 1975 г. окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (г. Алма-Ата [сегодня – Алматы]).С 23 сентября 1975 г. – корреспондент, а с 16 февраля 1981 г. заведующий отделом промышленности, транспорта и связи газеты «Звезда Прииртышья» (г. Павлодар). За время работы становился победителем Всесоюзного конкурса журнала «Журналист» и областного профессионального конкурса «Золотое перо; был награждён Почётными грамотами Павлодарского облисполкома и облсовпрофа и дипломом областного отделения Союза журналистов Казахстана.В1988 г. переехал в Саратов и стал работать собственным корреспондентом областной газеты «Коммунист». После её ликвидации в 1991 г. был принят во вновь образованную областную газету «Саратовские вести», принимал участие в выпуске первого номера и проработал в этом издании около 15 лет. Руководил поочерёдно отделом экономических проблем, отделом политико-экономических проблем и агропромышленного комплекса, отделом АПК и собкоровской сети; около трёх лет работал в должности литературного редактора. Более трёх лет возглавлял первичную профсоюзную организацию редакции, помогал журналистам отстаивать их социально-экономические права.С 14 июля 2006 г. – заведующий отделом АПК в областной газете «Регион 64».За время работы в саратовских СМИ являлся помощником аграрных депутатов Саратовской областной думы 5-го и 6-го созывов на общественных началах, в течение многих лет входил в состав Общественного совета при министерстве сельского хозяйства области.Награждён Почётными грамотами министерства сельского хозяйства, министерства информации и печати и губернатора Саратовской области, Почётным знаком губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле», Почётной грамотой Минсельхоза России «За плодотворную журналистскую деятельность и большой вклад в освещение вопросов развития АПК и жизни российского села», Серебряной медалью Минсельхоза РФ «За вклад в развитие АПК России», нагрудным знаком Центрального Комитета профсоюза работников АПК РФ «За развитие социального партнерства», отмечен благодарностью председателя комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам.Член Союза журналистов. Ветеран труда».