Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 209 раз
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ТИШКОВ Александр Владимирович

Актуально » Летопись — 9-января-2018 — прочитано 7 раз
ТИШКОВ Александр Владимирович – журналист.
Родился 5 июня 1952 го. в г.е Чимкенте Казахской ССР (ныне — Республика Казахстан).
В 1975 г. окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (г. Алма-Ата [сегодня – Алматы]).
С 23 сентября 1975 г. – корреспондент, а с 16 февраля 1981 г. заведующий отделом промышленности, транспорта и связи газеты «Звезда Прииртышья» (г. Павлодар). За время работы становился победителем Всесоюзного конкурса журнала «Журналист» и областного профессионального конкурса «Золотое перо; был награждён Почётными грамотами Павлодарского облисполкома и облсовпрофа и дипломом областного отделения Союза журналистов Казахстана.
В1988 г. переехал в Саратов и стал работать собственным корреспондентом областной газеты «Коммунист». После её ликвидации в 1991 г. был принят во вновь образованную областную газету «Саратовские вести», принимал участие в выпуске первого номера и проработал в этом издании около 15 лет. Руководил поочерёдно отделом экономических проблем, отделом политико-экономических проблем и агропромышленного комплекса, отделом АПК и собкоровской сети; около трёх лет работал в должности литературного редактора. Более трёх лет возглавлял первичную профсоюзную организацию редакции, помогал журналистам отстаивать их социально-экономические права.
С 14 июля 2006 г. – заведующий отделом АПК в областной газете «Регион 64».
За время работы в саратовских СМИ являлся помощником аграрных депутатов Саратовской областной думы 5-го и 6-го созывов на общественных началах, в течение многих лет входил в состав Общественного совета при министерстве сельского хозяйства области.
Награждён Почётными грамотами министерства сельского хозяйства, министерства информации и печати и губернатора Саратовской области, Почётным знаком губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле», Почётной грамотой Минсельхоза России «За плодотворную журналистскую деятельность и большой вклад в освещение вопросов развития АПК и жизни российского села», Серебряной медалью Минсельхоза РФ «За вклад в развитие АПК России», нагрудным знаком Центрального Комитета профсоюза работников АПК РФ «За развитие социального партнерства», отмечен благодарностью председателя комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам.
Член Союза журналистов. Ветеран труда».
ТИШКОВ Александр Владимирович