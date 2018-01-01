ТЕЛЕВИДЕНИЕ В БАЛАКОВЕ Актуально » Летопись — 9-января-2018 — прочитано 7 раз ТЕЛЕВИДЕНИЕ В БАЛАКОВЕ.

Первые телевизоры в продаже в Балакове появились в октябре 1957 г. Это были простенькие «Лучи», «Рекорды» и «Рубины». Первым обладателем телевизора стал начальник отдела снабжения завода им. Дзержинского Григорий Каплан. К нему приходил даже корреспондент местной газеты «Социалистический труд», который затем написал репортаж «Первая телевизионная передача».

К сожалению, не всякие телевизоры принимали качественный сигнал из Саратова. Для этого требовался передающий центр, а его в Балакове не было. И балаковцы устанавливали на крышах длинные мачты-антенны, но и они не могли дать хорошего эффекта.

«Кроме самого телевизора его владелец должен иметь и детали антенного устройства, и специальный радиотелевизионный кабель, а также стабилизатор напряжения на случай неустойчивой работы электросети. Ничего этого нет в городе», - жаловался на страницах газеты инженер балаковского радиоузла Молоканов.

Впрочем, постепенно всё приходило в норму. Уже 6 мая 1959 г. балаковцы даже смогли увидеть по саратовскому ТВ своих земляков, участников художественной самодеятельности Дома культуры, которые показали концерт агитбригады.

В течение нескольких последующих лет в газете регулярно рассказывали о «победной поступи телеантенн». Как огромное достижение, отмечалось появление телевизоров в комнатах отдыха и красных уголках культурно-просветительских учреждений и общежитиях.

В мае 1961 г. в Балакове насчитывался всего 191 телезритель, а в ноябре того же года в местной газете впервые была напечатана программа телевидения:



18.30 Телевизионные новости.

18.40 Выступление делегата XXII съезда.

18.55 Сталь идет! Телевизионный плакат.

19.00 Короткометражный фильм.

20.20 У них есть мечта. Очерк.

20.40 Художественный фильм «Гроза над полями».



16 января 1969 г. произошло большое событие в телевизионной жизни города: по первой программе был показан первый телефильм о Балакове «Так вырастают города», а 2 декабря того же года Саратовское ТВ выпустило передачу «Город, похожий на песню», в которой приняли участие химики, строители, работники других организаций - участники худ. самодеятельности.

С января 1974 г. балаковцы начали принимать первую программу по 8-му каналу через только что построенный в Ершове ретранслятор, а в сентябре того же года был заложен первый блок в Балаковский ретранслятор. Почётное право совершить эту процедуру предоставили заведующему стройотделом горкома КПССС А.С. Ковалеву, первому секретарю горкома ВЛКСМ Г. Телятникову, бригадиру С. Рыжкову, секретарю комитета комсомола Саратовгэсстроя А. Волкову и крановщице Вале Денисовой. Строительство ретранслятора сразу же было объявлено ударной комсомольской стройкой местного значения, которая была завершена в начале 1977 г.: с 15 февраля начались пробные передачи программы Центрального телевидения на 11-м канале. А с 1 октября 1983 г. балаковцы стали смотреть вторую программу Центрального телевидения на 28-м дециметровом канале.

К началу XXI в. балаковцы смотрели уже пять общероссийских каналов.

С 2006 г. в Балакове благодаря фирме «Электроника» широко стало распространяться кабельное телевидение.