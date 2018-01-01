МОРКОВИНА (Трещукова) Анна Юрьевна Актуально » Летопись — 9-января-2018 — прочитано 7 раз МОРКОВИНА (Трещукова) Анна Юрьевна – журналист.

Родилась в 1968 г. в Саратове.

В 1990 г. окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского по специальности «журналистика».

В 1985-1989 гг. сотрудничала с областной газетой «Заря молодёжи» и университетской газетой «Ленинский путь».

С конца 1980-х гг. публиковалась (под фамилией Трещукова и псевдонимами А. Пастушкова, А. Чижикова, А. Траубе) в газетах «Новые времена», «Саратов», «Саратовские вести», «Саратовский листок», «Взгляд-инфо», «Почта России».

Публикует краеведческие материалы, литературоведческие статьи, стихи и сценарии в различных российских СМИ (Москва, Псков, Одесса, Новокузнецк, Уфа и др.), а также в журнале «Эмигрантская лира» (Бельгия) и альманахе «Содружество» (Болгария). Автор сборника стихов «Занятия не по расписанию».

Тесно сотрудничает с литературно-художественным журналом «Волга-XXI век» и журналом для семейного чтения «Гимназический взвозъ» (с декабря 2017 г. – член редколлегии).

С 2002 г. – главный библиотекарь Саратовской областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина, где ведёт кружок журналистики для школьников «С красной строки» и является заведующей Пушкинским сектором и художественным руководителем библиотеатра «Лукоморье». Неоднократно принимала участие в творческих лабораториях, форумах, семинарах, конференциях в Саратове, Санкт-Петербурге, Пензе, Пскове и других городах. Имеет научные публикации, в т.ч. в журналах, рецензируемых ВАК.

В 2015 г. окончила заочную аспирантуру Московского института культуры.



– журналист.Родилась в 1968 г. в Саратове.В 1990 г. окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского по специальности «журналистика».В 1985-1989 гг. сотрудничала с областной газетой «Заря молодёжи» и университетской газетой «Ленинский путь».С конца 1980-х гг. публиковалась (под фамилией Трещукова и псевдонимами А. Пастушкова, А. Чижикова, А. Траубе) в газетах «Новые времена», «Саратов», «Саратовские вести», «Саратовский листок», «Взгляд-инфо», «Почта России».Публикует краеведческие материалы, литературоведческие статьи, стихи и сценарии в различных российских СМИ (Москва, Псков, Одесса, Новокузнецк, Уфа и др.), а также в журнале «Эмигрантская лира» (Бельгия) и альманахе «Содружество» (Болгария). Автор сборника стихов «Занятия не по расписанию».Тесно сотрудничает с литературно-художественным журналом «Волга-XXI век» и журналом для семейного чтения «Гимназический взвозъ» (с декабря 2017 г. – член редколлегии).С 2002 г. – главный библиотекарь Саратовской областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина, где ведёт кружок журналистики для школьников «С красной строки» и является заведующей Пушкинским сектором и художественным руководителем библиотеатра «Лукоморье». Неоднократно принимала участие в творческих лабораториях, форумах, семинарах, конференциях в Саратове, Санкт-Петербурге, Пензе, Пскове и других городах. Имеет научные публикации, в т.ч. в журналах, рецензируемых ВАК.В 2015 г. окончила заочную аспирантуру Московского института культуры.