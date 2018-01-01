«СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА» Актуально » Летопись — 6-января-2018 — прочитано 5 раз «СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА» – многотиражная газета управления «Саратовгэсстрой» (г. Балаково Саратовской области).

Первый номер вышел 21 января 1960 г. Редактором был Юрий Зубов. На страницах газеты отражались все этапы превращения небольшого волжского города в крупный промышленно-энергетический узел. Поэтому её читали не только строители, но и все жители Балакова. Во времена перестройки «Строитель коммунизма» был переименован в «Балаковский строитель». Его редактором стал Николай Пестов. При ликвидации управления в нулевых годах XXI в. газета прекратила своё существование.

