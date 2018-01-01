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Союз журналистов России
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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 204 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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«СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА»
«СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА» – многотиражная газета управления «Саратовгэсстрой» (г. Балаково Саратовской области).
Первый номер вышел 21 января 1960 г. Редактором был Юрий Зубов. На страницах газеты отражались все этапы превращения небольшого волжского города в крупный промышленно-энергетический узел. Поэтому её читали не только строители, но и все жители Балакова. Во времена перестройки «Строитель коммунизма» был переименован в «Балаковский строитель». Его редактором стал Николай Пестов. При ликвидации управления в нулевых годах XXI в. газета прекратила своё существование.