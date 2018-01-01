«СТАЛИНСКИЙ КЛИЧ» Актуально » Летопись — 6-января-2018 — прочитано 5 раз «СТАЛИНСКИЙ КЛИЧ» – газета политотдела Балаковской МТС (машинно-тракторной станции). Выходила в начале 1930-х гг. Сначала называлась «За урожай» (1932 г.) Стала называться «Сталинский клич» с 7 ноября 1933 г.