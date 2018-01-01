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Союз журналистов России
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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 204 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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СОКОЛОВ Авдий Иванович
СОКОЛОВ Авдий Иванович (1824 г. – 1893 г.) – педагог и публицист, филолог-славист.
Учился в Казанском университете, по словесному факультету; недолго читал в Казанском университете лекции по кафедре славянских наречий, затем был инспектором Пензенского института, Самарской и Саратовской гимназий.
Редактировал «Саратовский справочный листок» (1873–1877 гг.) и «Саратовские губернские ведомости».