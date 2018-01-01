СОКОЛОВ Авдий Иванович Актуально » Летопись — 6-января-2018 — прочитано 5 раз СОКОЛОВ Авдий Иванович (1824 г. – 1893 г.) – педагог и публицист, филолог-славист.

Учился в Казанском университете, по словесному факультету; недолго читал в Казанском университете лекции по кафедре славянских наречий, затем был инспектором Пензенского института, Самарской и Саратовской гимназий.

Редактировал «Саратовский справочный листок» (1873–1877 гг.) и «Саратовские губернские ведомости».