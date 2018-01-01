СЛАВИН Иван Яковлевич Актуально » Летопись — 6-января-2018 — прочитано 5 раз СЛАВИН Иван Яковлевич (31 декабря 1850 года [12 января 1851] – 24 июня 1930 г.) — саратовский адвокат и общественный деятель, гласный городской думы.

Родился в Саратове в купеческой семье.

Окончив в 1872 г. юридический факультет Санкт-Петербургского университета, возвратился в Саратов, где до 1879 г. служил сначала в окружном суде, а затем в городской судебной палате, одновременно ведя частную адвокатскую практику. В 1879 г. впервые избран гласным городской думы и переизбирался на эту должность постоянно вплоть до 1917 г.), в следующие 12 лет побывал также членом городской управы, заступающим место городского головы и почётным мировым судьей.

В качестве городского юрисконсульта заключал контракты с бельгийской компанией о прокладке трамвайной линии (открылась в 1908 г.), а также о проводке электрического освещения (городская электростанция заработала в 1895 г.).

Вёл активную общественную деятельность по благоустройству и культурному развитию Саратова. Именно его усилиям город обязан тем, что в Саратове, а не в Воронеже открылась третья в России консерватория. При его непосредственном участии состоялось открытие в городе художественного музея в 1885 г., городской больницы в 1890 г., 2-й мужской гимназии в 1897 г., родильного дома в 1905 г., университета в 1909 г., Высших сельскохозяйственных курсов в 1913 г. и Учительского института в 1914 г.. Славину Саратов обязан заработавшей в 1912 г. канализацией, строительством незадолго до революции крытого рынка и асфальтированием города. С другим деятелем городской думы, Г.Г. Дыбовым, он добился в Санкт-Петербурге разрешения на строительство в Саратове железнодорожного моста через Волгу.

Кроме того, Славин курировал работу городских театров. Он много лет возглавлял городской театральный комитет, заключая договоры с антрепренёрами и формируя репертуар городских театров. Благодаря ему один из театров города (в саду Сервье) был преобразован в общедоступный. На протяжении 30 лет, в 1883–1913 гг., был попечителем городской публичной библиотеки.

В 1890-х гг., на протяжении нескольких лет публиковал в «Саратовском листке» «Муниципальные беседы».

После Октябрьской революции 1917 г. неоднократно арестовывался, побывал и в саратовских тюрьмах, и в московской Бутырской тюрьме. Однако после 1921 г. его оставили в покое.

В последние годы жизни, по просьбе Нижне-Волжского научного общества краеведения, записал свои воспоминания, которые позднее были выпущены отдельной книгой «Минувшее — пережитое».

(31 декабря 1850 года [12 января 1851] – 24 июня 1930 г.) — саратовский адвокат и общественный деятель, гласный городской думы.Родился в Саратове в купеческой семье.Окончив в 1872 г. юридический факультет Санкт-Петербургского университета, возвратился в Саратов, где до 1879 г. служил сначала в окружном суде, а затем в городской судебной палате, одновременно ведя частную адвокатскую практику. В 1879 г. впервые избран гласным городской думы и переизбирался на эту должность постоянно вплоть до 1917 г.), в следующие 12 лет побывал также членом городской управы, заступающим место городского головы и почётным мировым судьей.В качестве городского юрисконсульта заключал контракты с бельгийской компанией о прокладке трамвайной линии (открылась в 1908 г.), а также о проводке электрического освещения (городская электростанция заработала в 1895 г.).Вёл активную общественную деятельность по благоустройству и культурному развитию Саратова. Именно его усилиям город обязан тем, что в Саратове, а не в Воронеже открылась третья в России консерватория. При его непосредственном участии состоялось открытие в городе художественного музея в 1885 г., городской больницы в 1890 г., 2-й мужской гимназии в 1897 г., родильного дома в 1905 г., университета в 1909 г., Высших сельскохозяйственных курсов в 1913 г. и Учительского института в 1914 г.. Славину Саратов обязан заработавшей в 1912 г. канализацией, строительством незадолго до революции крытого рынка и асфальтированием города. С другим деятелем городской думы, Г.Г. Дыбовым, он добился в Санкт-Петербурге разрешения на строительство в Саратове железнодорожного моста через Волгу.Кроме того, Славин курировал работу городских театров. Он много лет возглавлял городской театральный комитет, заключая договоры с антрепренёрами и формируя репертуар городских театров. Благодаря ему один из театров города (в саду Сервье) был преобразован в общедоступный. На протяжении 30 лет, в 1883–1913 гг., был попечителем городской публичной библиотеки.В 1890-х гг., на протяжении нескольких лет публиковал в «Саратовском листке» «Муниципальные беседы».После Октябрьской революции 1917 г. неоднократно арестовывался, побывал и в саратовских тюрьмах, и в московской Бутырской тюрьме. Однако после 1921 г. его оставили в покое.В последние годы жизни, по просьбе Нижне-Волжского научного общества краеведения, записал свои воспоминания, которые позднее были выпущены отдельной книгой «Минувшее — пережитое».