Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 204 раз
В настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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СКРИПИЦЫН В. А.

Актуально » Летопись — 6-января-2018 — прочитано 6 раз
СКРИПИЦЫН В. А. – публицист и писатель.
Родился 18 декабря 1848 г.
В 1877–1878 гг. публиковал в «Саратовском листке» воскресные фельетоны под псевдонимом «Добрый человек». Сотрудничал и с другими газетами. Псведонимы: В. С.; Веди—Слово; Литературный труженик; Лихой; Несовременный человек; Одиноков; Радованский; Современный чудак; Театральный шутник; Угадай. В 1893–1894 гг. – редактор неофициальной части «Саратовских губернских ведомостей». Опубликовал отдельным изданием «Содержание номеров неофициальной части “Саратовских ведомостей” за вторую половину 1893 г. и 1894 г.» и «Очерк, составленный ко дню столетия губернской типографии».