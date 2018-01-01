СКРИПИЦЫН В. А. Актуально » Летопись — 6-января-2018 — прочитано 6 раз СКРИПИЦЫН В. А. – публицист и писатель.

Родился 18 декабря 1848 г.

В 1877–1878 гг. публиковал в «Саратовском листке» воскресные фельетоны под псевдонимом «Добрый человек». Сотрудничал и с другими газетами. Псведонимы: В. С.; Веди—Слово; Литературный труженик; Лихой; Несовременный человек; Одиноков; Радованский; Современный чудак; Театральный шутник; Угадай. В 1893–1894 гг. – редактор неофициальной части «Саратовских губернских ведомостей». Опубликовал отдельным изданием «Содержание номеров неофициальной части “Саратовских ведомостей” за вторую половину 1893 г. и 1894 г.» и «Очерк, составленный ко дню столетия губернской типографии».