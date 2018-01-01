|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 204 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
|
СКРИПИЦЫН В. А.
СКРИПИЦЫН В. А. – публицист и писатель.
Родился 18 декабря 1848 г.
В 1877–1878 гг. публиковал в «Саратовском листке» воскресные фельетоны под псевдонимом «Добрый человек». Сотрудничал и с другими газетами. Псведонимы: В. С.; Веди—Слово; Литературный труженик; Лихой; Несовременный человек; Одиноков; Радованский; Современный чудак; Театральный шутник; Угадай. В 1893–1894 гг. – редактор неофициальной части «Саратовских губернских ведомостей». Опубликовал отдельным изданием «Содержание номеров неофициальной части “Саратовских ведомостей” за вторую половину 1893 г. и 1894 г.» и «Очерк, составленный ко дню столетия губернской типографии».