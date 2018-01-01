Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
Популярные новости:
Семинар для заволжских «районок» стал объединительным
Актуально » Главные новости » Читать...
Пришел ответ на статью о состоянии прудов в пос. Соколо ...
Актуально » Читать...
Памяти коллеги и друга
Актуально » Главные новости » Читать...
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Партнеры:
RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 204 раз
В настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
Все конкурсы!

СКВОРЦОВ Иван Васильевич

Актуально » Летопись — 6-января-2018 — прочитано 5 раз
СКВОРЦОВ Иван Васильевич – публицист.
Родился в 1855 г.
Окончил курс в Московской духовной академии. Был преподавателем педагогики в женском учебном заведении. В 1880–1883 гг. – помощник редактора «Церковно-общественного вестника». В 1884–1892 гг. – редактор «Еженедельного Обозрения» и газеты «День». С 1895 г. – редактор издательства журнала «Литературное Обозрение» и еженедельной газеты «Отголоски». Публиковал в «Саратовском листке» стаьи по разным вопросам.
Автор нескольких книг по истории, философии и педагогике.