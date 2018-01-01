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Союз журналистов России
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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 204 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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СКВОРЦОВ Иван Васильевич
СКВОРЦОВ Иван Васильевич – публицист.
Родился в 1855 г.
Окончил курс в Московской духовной академии. Был преподавателем педагогики в женском учебном заведении. В 1880–1883 гг. – помощник редактора «Церковно-общественного вестника». В 1884–1892 гг. – редактор «Еженедельного Обозрения» и газеты «День». С 1895 г. – редактор издательства журнала «Литературное Обозрение» и еженедельной газеты «Отголоски». Публиковал в «Саратовском листке» стаьи по разным вопросам.
Автор нескольких книг по истории, философии и педагогике.