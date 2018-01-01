СКВОРЦОВ Иван Васильевич Актуально » Летопись — 6-января-2018 — прочитано 5 раз СКВОРЦОВ Иван Васильевич – публицист.

Родился в 1855 г.

Окончил курс в Московской духовной академии. Был преподавателем педагогики в женском учебном заведении. В 1880–1883 гг. – помощник редактора «Церковно-общественного вестника». В 1884–1892 гг. – редактор «Еженедельного Обозрения» и газеты «День». С 1895 г. – редактор издательства журнала «Литературное Обозрение» и еженедельной газеты «Отголоски». Публиковал в «Саратовском листке» стаьи по разным вопросам.

Автор нескольких книг по истории, философии и педагогике.