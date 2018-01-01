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СИНЦОВ Иван Фёдорович
СИНЦОВ Иван Фёдорович (30 марта 1845 г. – 9 июля 1914 г.) – учёный-геолог, палеонтолог, профессор.
Родился в военном поселении Заселье Могилевской губернии. Вскоре семья переехала в Саратов. Писал статьи разного содержания для «Саратовского листка».
После окончания Саратовской гимназии поступил в Казанский университет, в котором в 1868 г. окончил курс с степенью кандидата естественных наук. Был оставлен при университете на два года для занятий при геологическом кабинете.
17 июня 1869 г. получил звание приват-доцента геологии и палеонтологии. С 27 марта 1870 г. назначен хранителем геологического кабинета. 23 марта 1871 г. удостоен Казанским университетом степени магистра геологии и геогнозии.
С 31 июля 1871 г. – доцент кафедры геологии и палеонтологии в Новороссийском университете. В 1872 г. защитил докторскую диссертацию. С 1873 г. – ординарный профессор: читал лекции по геологии и минералогии. В Новороссийском университете (сегодня – Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова) проработал до 1900 г.
Переехал в Санкт-Петербург, работал в Министерстве финансов чиновником особых поручений.
Скончался в Петрограде (Петербурге).