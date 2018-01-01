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ПОРТУГАЛОВ Виктор Вениаминович
ПОРТУГАЛОВ Виктор Вениаминович (25 августа 1873 г. – 16 мая 1930 г.) – журналист, публицист, общественный деятель.
Родился в Самаре.
С конца 1890-х – в освободительном движении.
Учился на медицинском факультете Казанского университета, был исключён за политические убеждения. Член Партии народных социалистов, член Союза защиты свободы печати.
С 1902 г. печатался в земской и губернской периодике Самарской и Саратовской губерний. В «Саратовском листке» в 1902-1904 гг. занимался составлением номеров газеты, публиковал злободневные фельетоны.
В 1904–1917 гг. – печатался в Санкт-Петербургских газетах «Современное слово». «Наша жизнь», «Товарищ». Некоторое время являлся редактором двух последних.
В 1918–1920 гг. – сотрудник антибольшевистских газет юга России. Затем эмигрировал в Югославию.
С 1920 г. – редактор газеты «Свобода» (затем «За свободу»), которая была основана известным эсером-террористом Борисом Савинковым и издавалась в Варшаве.
В 1926–1929 гг. – варшавский корреспондент парижских «Последних новостей» и рижской газеты «Сегодня».
В 1926–1927 – редактор еженедельника «Родное слово».
С 1925 г. – активист демократической группы русских эмигрантов в Польше. Организатор и лидер группы (партии) «Крестьянская Россия».
В 1929 г. переехал в Париж. Сотрудник «Последних новостей». Член Союза русских писателей и журналистов в Париже.
Умер в Париже. Похоронен на кладбище Тиэ.