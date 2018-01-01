ПОРТУГАЛОВ Вениамин Осипович Актуально » Летопись — 6-января-2018 — прочитано 5 раз ПОРТУГАЛОВ Вениамин Осипович (1835 г. – 1896 г.) – русский революционер, народник, земский врач, учёный-медик, публицист, общественный деятель.

Родился в Полтаве в зажиточной еврейской семье лубенского купца. Изучал медицину с 1854 г. в Харьковском университете .

Участник и библиотекарь тайного студенческого общества, организованного в 1855 г. Принимал участие в студенческих беспорядках 1858 г., после чего перевёлся в Киевский университет. Под руководством профессора П.В. Павлова занимался организацией воскресных школ.

В феврале 1860 г. арестован в Киеве по делу тайного студенческого общества и 23 февраля заключён в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, в июне отправлен в III Отделение и, после строгого внушения, получил разрешение перейти в Казанский университет, который окончил со званием лекаря.

Жил в Пирятине, занимался медицинской практикой. В сентябре 1862 г. вторично арестован за участие в политических кружках с украинофильским направлением и вновь заключён в Петропавловскую крепость, из которой в конце 1862 г. выслан под надзор полиции в Шадринск в Пермской губернии. Не имея права заниматься врачебной практикой, взялся за перо.

В 1865 г. получил разрешение выезжать из Шадринска в соседние уезды для лечения больных, но за «вредное влияние» (столкновение с губернатором) был лишён права отлучек с места жительства и в 1866 г. переведён в Чердынь. В 1868 г. служил городским врачом в Красноуфимске. В 1869 г. был врачом на Пермских, а в 1870 г. на Уральских горных заводах. В том же году уволен по прошению со службы по горному ведомству.

С 1870 г. – земский врач в Камышлове.

В 1872 г. получил разрешение на въезд в столицы. В 1874 году служил губернским земским врачом в Вятке. Осенью 1874 г. арестован и отправлен в Казань, освобожден в мае 1875 года. Затем служил в Бугурусланском уезде, позже — в Самаре, в губернской земской больнице.

С конца 1860-х гг. – активный сотрудник столичных и провинциальных изданий по вопросам общественной медицины. Принимал деятельное участие в работе по холерной эпидемии 1892 г.

Живя в Самаре, принимал энергичное участие во всех просветительных и благотворительных учреждениях. Одним из первых стал бороться в России с недугом пьянства, делая больным подкожные вспрыскивания стрихнином.

Первый очерк («Шадринск и Чердынь») поместил в «Архиве судебной медицины». Затем принимал деятельное участие в газетах «Дело» и «Неделя», преимущественно по вопросам гигиены. С 1879 г. напечатал в «Саратовском листке» множество фельетонов по общественно-санитарным вопросам. Кроме того, его статьи печатались в «Русском Богатстве», «Русской Мысли», «Вестнике Воспитания», «Медицинском Вестнике», «Русской Жизни», «Стране», «Молве» и многих других столичных и провинциальных изданиях.

В конце жизни всецело отдался устройству народных чтений в Самарском городском театре.

(1835 г. – 1896 г.) – русский революционер, народник, земский врач, учёный-медик, публицист, общественный деятель.Родился в Полтаве в зажиточной еврейской семье лубенского купца. Изучал медицину с 1854 г. в Харьковском университете .Участник и библиотекарь тайного студенческого общества, организованного в 1855 г. Принимал участие в студенческих беспорядках 1858 г., после чего перевёлся в Киевский университет. Под руководством профессора П.В. Павлова занимался организацией воскресных школ.В феврале 1860 г. арестован в Киеве по делу тайного студенческого общества и 23 февраля заключён в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, в июне отправлен в III Отделение и, после строгого внушения, получил разрешение перейти в Казанский университет, который окончил со званием лекаря.Жил в Пирятине, занимался медицинской практикой. В сентябре 1862 г. вторично арестован за участие в политических кружках с украинофильским направлением и вновь заключён в Петропавловскую крепость, из которой в конце 1862 г. выслан под надзор полиции в Шадринск в Пермской губернии. Не имея права заниматься врачебной практикой, взялся за перо.В 1865 г. получил разрешение выезжать из Шадринска в соседние уезды для лечения больных, но за «вредное влияние» (столкновение с губернатором) был лишён права отлучек с места жительства и в 1866 г. переведён в Чердынь. В 1868 г. служил городским врачом в Красноуфимске. В 1869 г. был врачом на Пермских, а в 1870 г. на Уральских горных заводах. В том же году уволен по прошению со службы по горному ведомству.С 1870 г. – земский врач в Камышлове.В 1872 г. получил разрешение на въезд в столицы. В 1874 году служил губернским земским врачом в Вятке. Осенью 1874 г. арестован и отправлен в Казань, освобожден в мае 1875 года. Затем служил в Бугурусланском уезде, позже — в Самаре, в губернской земской больнице.С конца 1860-х гг. – активный сотрудник столичных и провинциальных изданий по вопросам общественной медицины. Принимал деятельное участие в работе по холерной эпидемии 1892 г.Живя в Самаре, принимал энергичное участие во всех просветительных и благотворительных учреждениях. Одним из первых стал бороться в России с недугом пьянства, делая больным подкожные вспрыскивания стрихнином.Первый очерк («Шадринск и Чердынь») поместил в «Архиве судебной медицины». Затем принимал деятельное участие в газетах «Дело» и «Неделя», преимущественно по вопросам гигиены. С 1879 г. напечатал в «Саратовском листке» множество фельетонов по общественно-санитарным вопросам. Кроме того, его статьи печатались в «Русском Богатстве», «Русской Мысли», «Вестнике Воспитания», «Медицинском Вестнике», «Русской Жизни», «Стране», «Молве» и многих других столичных и провинциальных изданиях.В конце жизни всецело отдался устройству народных чтений в Самарском городском театре.