ПОПОВ Константин Ананьевич Актуально » Летопись — 6-января-2018 — прочитано 5 раз ПОПОВ Константин Ананьевич (1853 – ?) – священник, писатель, журналист.

Сын саратовского мещанина. Учился у раскольеика-иконописца. После смерти отца бросил писание раскольничьих икон и перешёл в православие.

Назначенный в 1874 г. разъездным епархиальным миссионером саратовской епархии, в 1881 г. был рукоположён в священника, в 1890 г. перемещен в той же должности в Ставрополь (теперь – г. Тольятти Самарской области), а в 1894 г. — в пензенскую епархию.

В саратовской епархии подробно изучил раскол и излагал все проявления его в очерках и корреспондендиях (в «Саратовском Листке», «Современных известиях», «Церковно-общественном вестнике», «Саратовских епархиальных ведомостях», «Саратовском Дневнике», «Астраханских епархиальных ведомостях» и других газетах).

Издал несколько книг по истории и обличению раскола.