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31-октября-2017 — прочитано 204 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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ПОПОВ Константин Ананьевич
ПОПОВ Константин Ананьевич (1853 – ?) – священник, писатель, журналист.
Сын саратовского мещанина. Учился у раскольеика-иконописца. После смерти отца бросил писание раскольничьих икон и перешёл в православие.
Назначенный в 1874 г. разъездным епархиальным миссионером саратовской епархии, в 1881 г. был рукоположён в священника, в 1890 г. перемещен в той же должности в Ставрополь (теперь – г. Тольятти Самарской области), а в 1894 г. — в пензенскую епархию.
В саратовской епархии подробно изучил раскол и излагал все проявления его в очерках и корреспондендиях (в «Саратовском Листке», «Современных известиях», «Церковно-общественном вестнике», «Саратовских епархиальных ведомостях», «Саратовском Дневнике», «Астраханских епархиальных ведомостях» и других газетах).
Издал несколько книг по истории и обличению раскола.