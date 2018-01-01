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ЭРБЕС Иоганнес
ЭРБЕС Иоганнес (27 марта 1869 г. [по другим данным, 1868 г.] – 26 февраля 1932 г.) – лютеранский пастор.
Родился в колони Денгоф Камышинского уезда Саратовской губернии.
В 1887–1892 гг. – школьный учитель в немецкой колонии Розенберг (Умёт) Камышинского уезда Саратовской губернии.
В 1892–1894 гг. обучался в частной школе в Дерпте (теперь г. Тарту, Эстония). В 1894–1899 изучал теологию в Дерпте. 10 мая 1901 г. в с. Красный Яр посвящён в сан пробст-адъюнкта луговой стороны Поволжья. В 1902–1930 гг. – пастор в с. Куккус (Вольское).
Принимал деятельное участие в издании саратовской газеты «Deutsche Volkszeitung». Являлся участником состоявшегося в Саратове 25–27 апреля 1917 г. 1-го конгресса полномочных представителей немецких колонистов Среднего и Нижнего Поволжья. На съезде работал в школьной секции и выступил с докладом о состоянии и проблемах немецкой школы в Поволжье.
Написал множество статей по истории, культуре и образованию немцев Поволжья. Изданный к 150-летию немецких колоний на Волге в 1914 г. сборник собранных им народных и детских песен был первым и долгое время единственным собранием подобного рода, пользовавшийся большой любовью у колонистов и нашедший заслуженное внимание среди специалистов по народной песне и фольклору.
В 1930 г. арестован. В декабре 1931 г. сослан в г. Семипалатинск (Казахстан), где скончался от сыпного тифа.
Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев