ЭМИХ Адам Германович Актуально » Летопись — 1-января-2018 — прочитано 8 раз ЭМИХ Адам Германович (22 октября 1872 г. – 22 ноября 1937 г.) – учитель, писатель, журналист. Литературный псевдоним «Ад. Э».

Родился с. Екатериненштадт Николаевского уезда Самарской губернии (сегодня г. Маркс Саратовской области).

В 1891 г. окончил Екатериненштадтское центральное русское училище. Работал домашним учителем и одновременно учился на заочном отделении Вольской учительской семинарии. В 1893 г. сдал экзамены на звание народного учителя и получил направление на работу в с. Куккус. Через несколько лет по состоянию здоровья оставил педагогическую деятельность и переехал в Москву.

В 1901–1905 гг. – бухгалтер. Участник революции 1905 г. В 1906 г. вернулся в Саратов. Сотрудничал с газетой «Deutsche Volkszeitung». В 1912–1917 гг. преподавал немецкий язык, историю и географию в Екатериненштадтском училище. С апреля 1917 г. – редактор газеты немцев-социалистов Екатериненштадта «Der Kolonist».

На учредительном съезде Союза немцев-социалистов Поволжья, который прошёл в Саратове 1-2 июня 1917 г. избран в ЦК Союза. Продолжал редактировать газету «Der Kolonist», ставшую печатным органом ЦК Союза немцев-социалистов Поволжья.

Участник съезда делегатов-немцев Новоузенского и Николаевского уездных земских собраний Самарской губернии в колонии Варенбург (24-28 февраля 1918 г.). В апреле 1918 г. – член делегации поволжских немцев на переговорах в Москве в Народном комиссариате по делам национальностей о предоставлении немцам Поволжья автономии. С 30 апреля по 23 октября 1918 г. – член Поволжского комиссариата по немецким делам. После образования Трудовой коммуны (Области) немцев Поволжья – член исполкома, председатель СНХ Немкоммуны. Одновременно член ревкома Ровненского (Зельманского) уезда и исполняющий обязанности уездного судьи.

Летом 1919 г. отозван из состава уездного ревкома и назначен комиссаром автономной области по вопросам печати, агитации и пропаганды.

21 февраля 1920 г. был арестован областной ЧК по обвинению в срыве продовольственной работы и «защите кулацких интересов». В том же году освобождён.

В 1922–1924 гг. – директор опытно-показательной школы в Екатериненштадте.

В 1924 г. переехал в Саратов. Тогда же становится инспектором Наркомпроса и членом редакционной коллегии республиканской газеты «Nachrichten». C 1925 г. – редактор педагогического издания «Wolgadeutsche Schulblatt», преподаватель обществоведения в Покровском (г. Покровск – впоследствии г. Энгельс) кооперативном техникуме.

30 января 1930 г. арестован по групповому делу немецкого католического духовенства Поволжья. Приговорён по ст. 58-10 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ и отправлен в Пермский край на строительство Вишерского целлюлозно-бумажного комбината.

В 1933–1935 гг. работал преподавателем немецкого языка в Самарском сельскохозяйственном институте. Незадолго до этого перевёл на немецкий язык учебник «Основы ленинизма» для студентов Немпединститута.

4 марта 1935 г. вновь арестован. В октябре 1936 г. приговорён ОСО к 3 годам ИТЛ и отправлен в Уфу. Находясь в ссылке, 22 июля 1937 г. арестован по делу «о подпольной националистической фашистской организации» в АССР НП, 5 ноября приговорён к высшей мере наказания и 22 ноября расстрелян. Реабилитирован 16 мая 1989 г. Верховным Советом СССР.



Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев



(22 октября 1872 г. – 22 ноября 1937 г.) – учитель, писатель, журналист. Литературный псевдоним «Ад. Э».Родился с. Екатериненштадт Николаевского уезда Самарской губернии (сегодня г. Маркс Саратовской области).В 1891 г. окончил Екатериненштадтское центральное русское училище. Работал домашним учителем и одновременно учился на заочном отделении Вольской учительской семинарии. В 1893 г. сдал экзамены на звание народного учителя и получил направление на работу в с. Куккус. Через несколько лет по состоянию здоровья оставил педагогическую деятельность и переехал в Москву.В 1901–1905 гг. – бухгалтер. Участник революции 1905 г. В 1906 г. вернулся в Саратов. Сотрудничал с газетой «Deutsche Volkszeitung». В 1912–1917 гг. преподавал немецкий язык, историю и географию в Екатериненштадтском училище. С апреля 1917 г. – редактор газеты немцев-социалистов Екатериненштадта «Der Kolonist».На учредительном съезде Союза немцев-социалистов Поволжья, который прошёл в Саратове 1-2 июня 1917 г. избран в ЦК Союза. Продолжал редактировать газету «Der Kolonist», ставшую печатным органом ЦК Союза немцев-социалистов Поволжья.Участник съезда делегатов-немцев Новоузенского и Николаевского уездных земских собраний Самарской губернии в колонии Варенбург (24-28 февраля 1918 г.). В апреле 1918 г. – член делегации поволжских немцев на переговорах в Москве в Народном комиссариате по делам национальностей о предоставлении немцам Поволжья автономии. С 30 апреля по 23 октября 1918 г. – член Поволжского комиссариата по немецким делам. После образования Трудовой коммуны (Области) немцев Поволжья – член исполкома, председатель СНХ Немкоммуны. Одновременно член ревкома Ровненского (Зельманского) уезда и исполняющий обязанности уездного судьи.Летом 1919 г. отозван из состава уездного ревкома и назначен комиссаром автономной области по вопросам печати, агитации и пропаганды.21 февраля 1920 г. был арестован областной ЧК по обвинению в срыве продовольственной работы и «защите кулацких интересов». В том же году освобождён.В 1922–1924 гг. – директор опытно-показательной школы в Екатериненштадте.В 1924 г. переехал в Саратов. Тогда же становится инспектором Наркомпроса и членом редакционной коллегии республиканской газеты «Nachrichten». C 1925 г. – редактор педагогического издания «Wolgadeutsche Schulblatt», преподаватель обществоведения в Покровском (г. Покровск – впоследствии г. Энгельс) кооперативном техникуме.30 января 1930 г. арестован по групповому делу немецкого католического духовенства Поволжья. Приговорён по ст. 58-10 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ и отправлен в Пермский край на строительство Вишерского целлюлозно-бумажного комбината.В 1933–1935 гг. работал преподавателем немецкого языка в Самарском сельскохозяйственном институте. Незадолго до этого перевёл на немецкий язык учебник «Основы ленинизма» для студентов Немпединститута.4 марта 1935 г. вновь арестован. В октябре 1936 г. приговорён ОСО к 3 годам ИТЛ и отправлен в Уфу. Находясь в ссылке, 22 июля 1937 г. арестован по делу «о подпольной националистической фашистской организации» в АССР НП, 5 ноября приговорён к высшей мере наказания и 22 ноября расстрелян. Реабилитирован 16 мая 1989 г. Верховным Советом СССР.Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев