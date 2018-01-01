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Союз журналистов России
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ЭКК Клеменс
ЭКК Клеменс (Климентий Андреевич) (17 декабря 1911 г. – 7 октября 1988 г.) – учитель, писатель, журналист. Литературный псевдоним «К. Мариенбургер» («K. Marienburger»).
Родился в с. Мариенбург Новоузенского уезда Самарской губернии.
В 1932 г. окончил педагогический техникум в Марксштадте (теперь г. Маркс Саратовской области). В 1932–1934 гг. – учитель и директор школы в с. Розендамм; одновременно состоял в бригаде сельских корреспондентов под руководством Гарри Шнитке. Его статьи часто публиковались в центральных республиканских газетах «Roten Jugend» и «Nachrichten». С 1934 г. – сотрудник политотдела свиносовхоза «Рот Фронт» (сначала Мариентальский, затем Лизандергейский кантон АССР НП); редактор совхозной газеты «Kämpfer der Schweinezucht». C апреля 1937 г. – секретарь редакции кантонной газеты «Rote Fahne» (Лизандергейский кантон). С июня 1938 г. – секретарь редакции газеты «Nachrichten».
В 1941 г. депортирован в Сибирь. С апреля 1942 г. – в трудармии (Челябметаллургстрой); работал в редакции заводской газеты «За сталинский металл».
После войны занимался журналистской деятельностью. С 1957 г. – собственный корреспондент газеты «Neues Leben» (г. Москва), в 1965–1969 гг. – газеты «Freundschaft» (г. Целиноград).
Член союза журналистов СССР.
Скончался в Челябинске.
Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев