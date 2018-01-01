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ШПИКЕР Эмануил Яковлевич
ШПИКЕР Эмануил Яковлевич (16 ноября 1912 г. – апрель 1969 г.) – учитель, журналист.
Родился в с. Брунненталь Новоузенского уезда Самарской губернии.
В 16 лет вступил в комсомол. В 1930–1933 гг. учился в Зельманском педучилище, после окончания которого был назначен директором школы в с. Зельман. В 1937 г. переехал вместе с семьёй в г. Энгельс, где стал работать корреспондентом газеты «Nachrichten».
С началом Великой Отечественной войны изъявил желание идти добровольцем на фронт. Был направлен в Ташкент в военное училище. После окончания ускоренных офицерских курсов в феврале 1942 г. Шпикеру было присвоено звание лейтенанта. Вместо отправки на фронт был мобилизован в трудармию и направлен в Челябинск в угольные шахты.
С 1946 г. проживал в посёлке Бажова недалеко от г. Копейск Челябинской области. Ещё находясь на спецпоселении, вернулся к преподавательской деятельности и работал учителем немецкого и английского языков в вечерней школе рабочей молодёжи. Скончался в апреле 1969 г. в Копейске.
Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев