ШНЕЙДЕР Готлиб Каспарович Актуально » Летопись — 1-января-2018 — прочитано 8 раз ШНЕЙДЕР Готлиб Каспарович (21 августа 1893 г. – 16 сентября 1941 г.) – очеркист, фельетонист, прозаик, партийный и хозяйственный деятель. Литературный псевдоним: Harro Stahl, Е. Ewald.

Родился в с. Шталь Новоузенского уезда Самарской губернии.

До 1917 г. работал учителем. Участник Гражданской войны. В 1920-х гг. – сотрудник областной ЧК, в 1921–1922 гг. – председатель тройки по борьбе с голодом и эпидемиями при областной ЧК. До 1931 г. – член правления по орошению Заволжья. С 1931 г. – представитель АССР Немцев Поволжья при президиуме ВЦИК в Москве; заместитель председателя Комиссии партийного контроля ВКП(б) по Средней Азии. В 1937 г. – нарком земледелия АССР НП. Член обкома ВКП(б) АССР НП.

Писал очерки, статьи, фельетоны, рассказы, которые печатались в республиканских периодических изданиях «Nachrichten», «Rote Jugend», «Unsere Wirtschaft».

В 1937 г. арестован. Исключён из партии 13 августа 1937 г. 24 января 1938 г. приговорён к тюремному заключению по обвинению в антисоветской деятельности. Направлен в Орловскую тюрьму. 10 августа 1941 г. переведён в ИТЛ Енисейлаг (г. Красноярск). 8 сентября 1941 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорён (заочно, в числе 170 заключённых Орловской тюрьмы) к высшей мере наказания. Расстрелян 16 сентября 1941 г. в Красноярске. Реабилитирован Пленумом Верховного Совета СССР 26 июля 1990 г.



Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев

(21 августа 1893 г. – 16 сентября 1941 г.) – очеркист, фельетонист, прозаик, партийный и хозяйственный деятель. Литературный псевдоним: Harro Stahl, Е. Ewald.Родился в с. Шталь Новоузенского уезда Самарской губернии.До 1917 г. работал учителем. Участник Гражданской войны. В 1920-х гг. – сотрудник областной ЧК, в 1921–1922 гг. – председатель тройки по борьбе с голодом и эпидемиями при областной ЧК. До 1931 г. – член правления по орошению Заволжья. С 1931 г. – представитель АССР Немцев Поволжья при президиуме ВЦИК в Москве; заместитель председателя Комиссии партийного контроля ВКП(б) по Средней Азии. В 1937 г. – нарком земледелия АССР НП. Член обкома ВКП(б) АССР НП.Писал очерки, статьи, фельетоны, рассказы, которые печатались в республиканских периодических изданиях «Nachrichten», «Rote Jugend», «Unsere Wirtschaft».В 1937 г. арестован. Исключён из партии 13 августа 1937 г. 24 января 1938 г. приговорён к тюремному заключению по обвинению в антисоветской деятельности. Направлен в Орловскую тюрьму. 10 августа 1941 г. переведён в ИТЛ Енисейлаг (г. Красноярск). 8 сентября 1941 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорён (заочно, в числе 170 заключённых Орловской тюрьмы) к высшей мере наказания. Расстрелян 16 сентября 1941 г. в Красноярске. Реабилитирован Пленумом Верховного Совета СССР 26 июля 1990 г.Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев