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ШМИДТ Давид Давидович
ШМИДТ Давид Давидович (1897 г. – 8 февраля 1938 г.) – историк, журналист.
Родился в с. Цюрих Николаевского уезда Самарской губернии в крестьянской семье. Получил высшее образование. Член ВКП(б).
В 1918 г. – переводчик в Поволжском комиссариате по немецким делам. В 1920-х гг. – заместитель представителя АССР Немцев Поволжья при президиуме ВЦИК. Одновременно учился в Институте народного хозяйства им. Плеханова в Москве.
В 1927 г. – редактор республиканской газеты «Nachrichten».
6 января 1932 г. на совместном заседании бюро обкома партии и президиума областной контрольной комиссии ВКП(б) АССР НП его книга «Studien über die Geschichte der Wolgadeutschen» («Очерки истории немцев Поволжья») подверглась резкой критике за её «кулацкий, эсеро-меньшевистский характер», была признана вредной и изъята из библиотек.
Позднее Шмидт работал деканом немецкого факультета Московского педагогического института иностранных языков.
Арестован 13 июля 1936 г. Проходил по делу «о подпольной националистической фашистской организации» в АССР НП. 8 февраля 1938 г. Военной Коллегией Верховного суда СССР был приговорён к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Реабилитирован 22 мая 1958 г.
Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев