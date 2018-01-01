ШМИДТ Давид Давидович Актуально » Летопись — 1-января-2018 — прочитано 8 раз ШМИДТ Давид Давидович (1897 г. – 8 февраля 1938 г.) – историк, журналист.

Родился в с. Цюрих Николаевского уезда Самарской губернии в крестьянской семье. Получил высшее образование. Член ВКП(б).

В 1918 г. – переводчик в Поволжском комиссариате по немецким делам. В 1920-х гг. – заместитель представителя АССР Немцев Поволжья при президиуме ВЦИК. Одновременно учился в Институте народного хозяйства им. Плеханова в Москве.

В 1927 г. – редактор республиканской газеты «Nachrichten».

6 января 1932 г. на совместном заседании бюро обкома партии и президиума областной контрольной комиссии ВКП(б) АССР НП его книга «Studien über die Geschichte der Wolgadeutschen» («Очерки истории немцев Поволжья») подверглась резкой критике за её «кулацкий, эсеро-меньшевистский характер», была признана вредной и изъята из библиотек.

Позднее Шмидт работал деканом немецкого факультета Московского педагогического института иностранных языков.

Арестован 13 июля 1936 г. Проходил по делу «о подпольной националистической фашистской организации» в АССР НП. 8 февраля 1938 г. Военной Коллегией Верховного суда СССР был приговорён к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Реабилитирован 22 мая 1958 г.



Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев



