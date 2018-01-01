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ШМИДТ Иоганн
ШМИДТ Иоганн – партийный деятель, журналист, историк.
8 декабря 1926 г. на заседании бюро обкома ВКП(б), как редактор журнала «Unsere Wirtschaft» («Наше хозяйство»), Шмидт был подвергнут резкой критике за публикацию материалов, «вредных для партии», и ему было запрещено «помещение афоризмов» в журнале.
6 января 1932 г. на совместном заседании бюро обкома партии и президиума областной контрольной комиссии ВКП(б) АССР НП вместе с работой Д. Шмидта «Очерки истории немцев Поволжья», книга «Наша парторганизация» подверглась резкой критике за её «кулацкий, эсеро-меньшевистский характер». Было принято решение «считать эти книги вредными и изъять из употребления», а И. Шмидта исключить из членов ВКП(б). Репрессирован в 1937 по делу «о подпольной националистической фашистской организации» в АССР НП.
, автор книги «Наша парторганизация», редактор журнала «Unsere Wirtschaft» (1926-27), редактор газеты "Nachrichten" (1929).