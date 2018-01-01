ШМИДТ Иоганн Актуально » Летопись — 1-января-2018 — прочитано 8 раз ШМИДТ Иоганн – партийный деятель, журналист, историк.

8 декабря 1926 г. на заседании бюро обкома ВКП(б), как редактор журнала «Unsere Wirtschaft» («Наше хозяйство»), Шмидт был подвергнут резкой критике за публикацию материалов, «вредных для партии», и ему было запрещено «помещение афоризмов» в журнале.

6 января 1932 г. на совместном заседании бюро обкома партии и президиума областной контрольной комиссии ВКП(б) АССР НП вместе с работой Д. Шмидта «Очерки истории немцев Поволжья», книга «Наша парторганизация» подверглась резкой критике за её «кулацкий, эсеро-меньшевистский характер». Было принято решение «считать эти книги вредными и изъять из употребления», а И. Шмидта исключить из членов ВКП(б). Репрессирован в 1937 по делу «о подпольной националистической фашистской организации» в АССР НП.

, автор книги «Наша парторганизация», редактор журнала «Unsere Wirtschaft» (1926-27), редактор газеты "Nachrichten" (1929).