ШМАЛЬ Якоб Актуально » Летопись — 1-января-2018 — прочитано 10 раз ШМАЛЬ Якоб (26 сентября 1923 г. – 12 октября 2002 г.) – инженер, журналист, писатель, общественный деятель.

Родился с. Гримм Бальцерского кантона АССР Немцев Поволжья в семье председателя колхоза. Окончил Гриммскую образцовую среднюю школу.

В 11 лет лишился отца. Будучи старшим ребёнком в семье, рано начал работать, чтобы помочь матери растить младших детей.

Учась в 10-м классе, начал сотрудничать с редакциями кантонных газет. В 1939 г. был зачислен в штат редакции кантонной газеты «Большевик» (Каменский кантон), располагавшейся в с. Гримм. По мнению редактора, отличался особенным чувством родного немецкого языка.

В 1940 г. выиграл конкурс на должность диктора немецкого республиканского радио, после чего переехал в г. Энгельс. Работая на радио, жил на квартире у заместителя народного комиссара по торговле АССР НП Д.Я. Коха.

Рано утром 22 июня 1941 г. из сообщений германского радио первым из числа рядовых жителей Немреспублики узнал о вторжении войск вермахта на территорию Советского Союза. После официального объявления о начале войны между Германией и СССР неоднократно, в течение дня зачитывал по республиканскому радио обращение к советскому народу о начале Великой Отечественной войны на немецком языке. 29 августа 1941 г. провёл свой последний эфир, рассказывая о подвиге уроженца Республики немцев Поволжья, красноармейца Генриха Гофмана.

После обнародования Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» безуспешно пытался вернуться в родное село. Из Энгельса был депортирован в Сибирь (г. Канск). В трудармии прошёл пять лагерей, трудился на лесоповале и лесосплаве.

В послевоенные годы работал в нефтяной промышленности Башкирии. Был инженером в нефтедобывающей отрасли, занимал ответственный пост в управлении буровых работ. С 1983 г. – на пенсии.

Являлся активным участником немецкого движения: руководил республиканским центром немецкой культуры «Einheit» («Единство»), был председателем республиканского общества «Wiedergeburt» («Возрождение») в Уфе. Автор многочисленных публицистических статей и воспоминаний. Печатался в газетах «Neues Leben», DAZ, «Zeitung der Wolgadeutschen», в альманахе «Феникс».

Автор большого мемуарного полотна о трагической судьбе российских немцев «Чаша, испитая до дна» («Den Kelch bis zur Neige geleert»), впервые опубликованного на немецком языке в альманахе «Феникс». В 1995 г. воспоминания вышли отдельной книгой в издательстве Международного Союза немецкой культуры (МСНК) в Москве. На книгу обратил внимание бывший тогда канцлером ФРГ Гельмут Коль, прислав автору в Уфу телеграмму с положительным отзывом о его мемуарах. К 60-летию со дня выхода Указа «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» книга была переиздана в переработанном и дополненном виде в берлинском издательстве «Эдицион Ост».

С 1997 г. жил вместе с женой в Берлине. Умер 12 октября 2002 г. Похоронен на кладбище «Назарет» в Берлине.



Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев

(26 сентября 1923 г. – 12 октября 2002 г.) – инженер, журналист, писатель, общественный деятель.Родился с. Гримм Бальцерского кантона АССР Немцев Поволжья в семье председателя колхоза. Окончил Гриммскую образцовую среднюю школу.В 11 лет лишился отца. Будучи старшим ребёнком в семье, рано начал работать, чтобы помочь матери растить младших детей.Учась в 10-м классе, начал сотрудничать с редакциями кантонных газет. В 1939 г. был зачислен в штат редакции кантонной газеты «Большевик» (Каменский кантон), располагавшейся в с. Гримм. По мнению редактора, отличался особенным чувством родного немецкого языка.В 1940 г. выиграл конкурс на должность диктора немецкого республиканского радио, после чего переехал в г. Энгельс. Работая на радио, жил на квартире у заместителя народного комиссара по торговле АССР НП Д.Я. Коха.Рано утром 22 июня 1941 г. из сообщений германского радио первым из числа рядовых жителей Немреспублики узнал о вторжении войск вермахта на территорию Советского Союза. После официального объявления о начале войны между Германией и СССР неоднократно, в течение дня зачитывал по республиканскому радио обращение к советскому народу о начале Великой Отечественной войны на немецком языке. 29 августа 1941 г. провёл свой последний эфир, рассказывая о подвиге уроженца Республики немцев Поволжья, красноармейца Генриха Гофмана.После обнародования Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» безуспешно пытался вернуться в родное село. Из Энгельса был депортирован в Сибирь (г. Канск). В трудармии прошёл пять лагерей, трудился на лесоповале и лесосплаве.В послевоенные годы работал в нефтяной промышленности Башкирии. Был инженером в нефтедобывающей отрасли, занимал ответственный пост в управлении буровых работ. С 1983 г. – на пенсии.Являлся активным участником немецкого движения: руководил республиканским центром немецкой культуры «Einheit» («Единство»), был председателем республиканского общества «Wiedergeburt» («Возрождение») в Уфе. Автор многочисленных публицистических статей и воспоминаний. Печатался в газетах «Neues Leben», DAZ, «Zeitung der Wolgadeutschen», в альманахе «Феникс».Автор большого мемуарного полотна о трагической судьбе российских немцев «Чаша, испитая до дна» («Den Kelch bis zur Neige geleert»), впервые опубликованного на немецком языке в альманахе «Феникс». В 1995 г. воспоминания вышли отдельной книгой в издательстве Международного Союза немецкой культуры (МСНК) в Москве. На книгу обратил внимание бывший тогда канцлером ФРГ Гельмут Коль, прислав автору в Уфу телеграмму с положительным отзывом о его мемуарах. К 60-летию со дня выхода Указа «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» книга была переиздана в переработанном и дополненном виде в берлинском издательстве «Эдицион Ост».С 1997 г. жил вместе с женой в Берлине. Умер 12 октября 2002 г. Похоронен на кладбище «Назарет» в Берлине.Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев