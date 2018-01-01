ШЛЕЙНИНГ Иоганнес Актуально » Летопись — 1-января-2018 — прочитано 8 раз ШЛЕЙНИНГ Иоганнес (27 января 1879 г. – 7 сентября 1961 г. [по другим данным, 5 апреля 1962 г.]) – священник, литератор, журналист, общественный деятель.

Родился в с. Норка Камышинского уезда Саратовской губернии. Изучал теологию в Юрьевском (Дерптском) университете. После окончания университета, в 1910–1914 г. – пастор в Тифлисе (сейчас – Тбилиси, Грузия). Одновременно редактировал ежемесячный журнал «Kaukasische Post» («Кавказская почта»).

В октябре 1914 г. за оппозиционно-революционную деятельность был сослан в Сибирь. Освобождён Февральской революцией 1917 г. По возвращении из ссылки редактировал газету «Saratower Deutsche Volkszeitung» и был организатором церковной жизни родной общины. После начала гражданской войны эмигрировал в Германию.

С 1919 г. – организатор и председатель Союза немцев Поволжья, который оказывал поддержку поволжским немцам, эмигрировавшим в Германию. В 1921–1929 гг. – председатель Центрального Комитета российских немцев. В 1921 г., по приглашению Национального совета лютеран, отправился в США, где читал проповеди и призывал к помощи голодающим немецких сёл в России. После возвращения в 1923 г. в Германию был редактором журнала «Deutsches Leben in Rußland» («Немецкая жизнь в России»), запрещённого в 1934 г. национал-социалистами. Являлся членом правления созданного в 1918 г. в Берлине «Банка колонистов», а также на протяжении многих лет занимал ведущие позиции в VBA («Verein für das Deutschtum im Ausland» – «Ассоциация немцев за рубежом»). Во время и после Второй мировой войны Шлейнинг был сначала священником, а затем суперинтендантом (заведубщий церковным округом; в русском православии – благочинный) в Берлине. Позже был избран суперинтендантом в земле Брауншвейг.

В 1952–1957 гг., не прекращая службу в церкви, работал председателем и официальным представителем комиссии восточных переселенцев, являлся почётным председателем организации.

Автор книг о российских немцах и лютеранской церкви в России/СССР, а также многочисленных статей в выпусках землячества «Heimatbuch» («Родная история»).

Умер в г. Брауншвейг.



Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев



(27 января 1879 г. – 7 сентября 1961 г. [по другим данным, 5 апреля 1962 г.]) – священник, литератор, журналист, общественный деятель.Родился в с. Норка Камышинского уезда Саратовской губернии. Изучал теологию в Юрьевском (Дерптском) университете. После окончания университета, в 1910–1914 г. – пастор в Тифлисе (сейчас – Тбилиси, Грузия). Одновременно редактировал ежемесячный журнал «Kaukasische Post» («Кавказская почта»).В октябре 1914 г. за оппозиционно-революционную деятельность был сослан в Сибирь. Освобождён Февральской революцией 1917 г. По возвращении из ссылки редактировал газету «Saratower Deutsche Volkszeitung» и был организатором церковной жизни родной общины. После начала гражданской войны эмигрировал в Германию.С 1919 г. – организатор и председатель Союза немцев Поволжья, который оказывал поддержку поволжским немцам, эмигрировавшим в Германию. В 1921–1929 гг. – председатель Центрального Комитета российских немцев. В 1921 г., по приглашению Национального совета лютеран, отправился в США, где читал проповеди и призывал к помощи голодающим немецких сёл в России. После возвращения в 1923 г. в Германию был редактором журнала «Deutsches Leben in Rußland» («Немецкая жизнь в России»), запрещённого в 1934 г. национал-социалистами. Являлся членом правления созданного в 1918 г. в Берлине «Банка колонистов», а также на протяжении многих лет занимал ведущие позиции в VBA («Verein für das Deutschtum im Ausland» – «Ассоциация немцев за рубежом»). Во время и после Второй мировой войны Шлейнинг был сначала священником, а затем суперинтендантом (заведубщий церковным округом; в русском православии – благочинный) в Берлине. Позже был избран суперинтендантом в земле Брауншвейг.В 1952–1957 гг., не прекращая службу в церкви, работал председателем и официальным представителем комиссии восточных переселенцев, являлся почётным председателем организации.Автор книг о российских немцах и лютеранской церкви в России/СССР, а также многочисленных статей в выпусках землячества «Heimatbuch» («Родная история»).Умер в г. Брауншвейг.Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев