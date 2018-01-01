ШЕЛЬГОРН Генрих Христофорович Актуально » Летопись — 1-января-2018 — прочитано 8 раз ШЕЛЬГОРН Генрих Христофорович – владелец типографии в Саратове, депутат 1-й Государственной думы от Самарской губернии

Родился в 1860 г. в с. Ровное (Зельман) Новоузенского уезда Самарской губернии в крестьянской семье. Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Окончил два училища: сельское и 4-хклассное реальное. Занимался земледелием и хлебной торговлей. До избрания в Госдуму в течение 6 лет прослужил волостным старшиной, 18 лет – гласным губернского и уездного земств, 6 лет – членом Новоузенской уездной земской управы и 3 года – почётным мировым судьей.

С 1897 г. – член-распорядитель типографии товарищества «Г.Х. Шельгорн и Кº» в Саратове. Издатель газеты «Saratower Deutsche Zeitung» и журнала «Klemens».

26 марта 1906 г. избран в 1-ю Государственную думу от общего состава выборщиков Самарского губернии. Член фракции кадетов и аграрной комиссии.

После Февральской революции 1917 г. прислал из Саратова приветственную телеграмму в Госдуму в связи с её юбилейным заседанием, открывшимся в Петрограде 27 апреля 1917 г.: своё отсутствие в столице объяснял необходимостью участия в работе съезда поволжских колонистов. Член Временного немецкого комитета в Саратове. Принимал участие в состоявшемся в Саратове 25–27 апреля 1917 г. Первом конгрессе полномочных представителей немецких колонистов Среднего и Нижнего Поволжья, на котором был избран членом Центрального комитета поволжских немцев. Член Государственного совещания в Москве 12–15 августа 1917 г.



Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев



– владелец типографии в Саратове, депутат 1-й Государственной думы от Самарской губернииРодился в 1860 г. в с. Ровное (Зельман) Новоузенского уезда Самарской губернии в крестьянской семье. Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Окончил два училища: сельское и 4-хклассное реальное. Занимался земледелием и хлебной торговлей. До избрания в Госдуму в течение 6 лет прослужил волостным старшиной, 18 лет – гласным губернского и уездного земств, 6 лет – членом Новоузенской уездной земской управы и 3 года – почётным мировым судьей.С 1897 г. – член-распорядитель типографии товарищества «Г.Х. Шельгорн и Кº» в Саратове. Издатель газеты «Saratower Deutsche Zeitung» и журнала «Klemens».26 марта 1906 г. избран в 1-ю Государственную думу от общего состава выборщиков Самарского губернии. Член фракции кадетов и аграрной комиссии.После Февральской революции 1917 г. прислал из Саратова приветственную телеграмму в Госдуму в связи с её юбилейным заседанием, открывшимся в Петрограде 27 апреля 1917 г.: своё отсутствие в столице объяснял необходимостью участия в работе съезда поволжских колонистов. Член Временного немецкого комитета в Саратове. Принимал участие в состоявшемся в Саратове 25–27 апреля 1917 г. Первом конгрессе полномочных представителей немецких колонистов Среднего и Нижнего Поволжья, на котором был избран членом Центрального комитета поволжских немцев. Член Государственного совещания в Москве 12–15 августа 1917 г.Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев