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ШЕЛЬГОРН Генрих Христофорович
ШЕЛЬГОРН Генрих Христофорович – владелец типографии в Саратове, депутат 1-й Государственной думы от Самарской губернии
Родился в 1860 г. в с. Ровное (Зельман) Новоузенского уезда Самарской губернии в крестьянской семье. Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Окончил два училища: сельское и 4-хклассное реальное. Занимался земледелием и хлебной торговлей. До избрания в Госдуму в течение 6 лет прослужил волостным старшиной, 18 лет – гласным губернского и уездного земств, 6 лет – членом Новоузенской уездной земской управы и 3 года – почётным мировым судьей.
С 1897 г. – член-распорядитель типографии товарищества «Г.Х. Шельгорн и Кº» в Саратове. Издатель газеты «Saratower Deutsche Zeitung» и журнала «Klemens».
26 марта 1906 г. избран в 1-ю Государственную думу от общего состава выборщиков Самарского губернии. Член фракции кадетов и аграрной комиссии.
После Февральской революции 1917 г. прислал из Саратова приветственную телеграмму в Госдуму в связи с её юбилейным заседанием, открывшимся в Петрограде 27 апреля 1917 г.: своё отсутствие в столице объяснял необходимостью участия в работе съезда поволжских колонистов. Член Временного немецкого комитета в Саратове. Принимал участие в состоявшемся в Саратове 25–27 апреля 1917 г. Первом конгрессе полномочных представителей немецких колонистов Среднего и Нижнего Поволжья, на котором был избран членом Центрального комитета поволжских немцев. Член Государственного совещания в Москве 12–15 августа 1917 г.
Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев