МЕРЦ Фердинанд Яковлевич Актуально » Летопись — 25-декабря-2017 — прочитано 9 раз МЕРЦ Фердинанд Яковлевич – партийный деятель, журналист.

Родился в 1905 г. в Тифлисе (сегодня – Тбилиси, Грузия) в рабочей семье. Рано остался сиротой, воспитывался в семье дяди: крестьянина-бедняка. Трудовую деятельность начал батраком.

В 1925 г. окончил областную партшколу в г. Покровске (сегодня – г. Энгельс). В 1925–1927 гг. – секретарь Бальцерского и Куккусского (Бальцер и Куккусс – немецкие колонии) канткомов (кантонных комитетов) комсомола. В 1930 г. окончил Центральные финансовые курсы Наркомфина СССР в Ленинграде. В 1931–1934 гг. – секретарь Каменского канткома ВКП(б) АССР НП. В 1935–1936 гг. – заведующий сельхозотделом обкома ВКП(б) АССР НП. В 1936 г. – нарком земледелия АССР НП, редактор республиканской газеты «Nachrichten», член комиссии по подготовке проекта новой Конституции АССР Немцев Поволжья. В том же году арестован по обвинению в троцкизме. С декабря 1936 г. по март 1946 г. – в заключении. В 1946–1957 - на спецпоселении по национальному признаку, инженер-экономист Печорстроя/Печорлага (Коми АССР). Реабилитирован 13 апреля 2000 г.



Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев

– партийный деятель, журналист.Родился в 1905 г. в Тифлисе (сегодня – Тбилиси, Грузия) в рабочей семье. Рано остался сиротой, воспитывался в семье дяди: крестьянина-бедняка. Трудовую деятельность начал батраком.В 1925 г. окончил областную партшколу в г. Покровске (сегодня – г. Энгельс). В 1925–1927 гг. – секретарь Бальцерского и Куккусского (Бальцер и Куккусс – немецкие колонии) канткомов (кантонных комитетов) комсомола. В 1930 г. окончил Центральные финансовые курсы Наркомфина СССР в Ленинграде. В 1931–1934 гг. – секретарь Каменского канткома ВКП(б) АССР НП. В 1935–1936 гг. – заведующий сельхозотделом обкома ВКП(б) АССР НП. В 1936 г. – нарком земледелия АССР НП, редактор республиканской газеты «Nachrichten», член комиссии по подготовке проекта новой Конституции АССР Немцев Поволжья. В том же году арестован по обвинению в троцкизме. С декабря 1936 г. по март 1946 г. – в заключении. В 1946–1957 - на спецпоселении по национальному признаку, инженер-экономист Печорстроя/Печорлага (Коми АССР). Реабилитирован 13 апреля 2000 г.Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев