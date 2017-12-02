ЛООС Александр Александрович Актуально » Летопись — 25-декабря-2017 — прочитано 9 раз

Родился с. Екатериненштадт Николаевского уезда Самарской губернии (сегодня – г. Маркс Саратовской области) в семье учителя. Учился в гимназии, но не окончил её.

Революция 1917 г. застала его в Покровске (сейчас г. Энгельс). Здесь он был избран секретарем комитета комсомола. Затем был направлен в Екатериненштадт, где работал в областной ЧК. В 1918–1928 – секретарь областного комитета комсомола Республики немцев Поволжья. В 1919 г. добровольцем вступил в Красную Армию, содействовал формированию комсомольских ячеек и школ политграмоты в воинских частях. Делегат IV (сентябрь 1921 г.) и V (октябрь 1922 г.) съездов РКСМ, VI съезда РЛКСМ (июль 1924 г.), VII (март 1926 г.) и VIII (май 1928 г.) съездов ВЛКСМ, IV Всероссийской конференции РЛКСМ (4–10 ноября 1925 г.), IV конгресса Коммунистического интернационала молодежи [КИМ] (15-25 июня 1924 г.)

В 1928–1934 гг. – заведующий отделом агитации и пропаганды обкома ВКП(б) АССР НП. С 1934 г. – главный редактор республиканской газеты «Nachrichten». Находясь на должности главного редактора газеты, 21–25 марта 1934 г. руководил делегацией от Республики немцев Поволжья, принимавшей участие в 1-й Всесоюзной конференции советских немецких писателей в Москве. После работы в газете вернулся на должность заведующего отделом агитации и пропаганды обкома партии АССР НП. В начале 1936 г. назначен директором Немецкого государственного издательства (Немгосиздата).

28 мая 1936 г. арестован. 25 августа 1937 г. приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания, расстрелу, по обвинению в участии в антисоветской троцкистской диверсионно-вредительской террористической организации. В тот же день приговор был приведён в исполнение. Похоронен на Донском кладбище.

Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 16 февраля 1960 г.



Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев

ЛООС Александр Александрович (21 декабря 1902 г. – 25 августа 1937 г.) – партийный и государственный деятель, журналист, издатель.Родился с. Екатериненштадт Николаевского уезда Самарской губернии (сегодня – г. Маркс Саратовской области) в семье учителя. Учился в гимназии, но не окончил её.Революция 1917 г. застала его в Покровске (сейчас г. Энгельс). Здесь он был избран секретарем комитета комсомола. Затем был направлен в Екатериненштадт, где работал в областной ЧК. В 1918–1928 – секретарь областного комитета комсомола Республики немцев Поволжья. В 1919 г. добровольцем вступил в Красную Армию, содействовал формированию комсомольских ячеек и школ политграмоты в воинских частях. Делегат IV (сентябрь 1921 г.) и V (октябрь 1922 г.) съездов РКСМ, VI съезда РЛКСМ (июль 1924 г.), VII (март 1926 г.) и VIII (май 1928 г.) съездов ВЛКСМ, IV Всероссийской конференции РЛКСМ (4–10 ноября 1925 г.), IV конгресса Коммунистического интернационала молодежи [КИМ] (15-25 июня 1924 г.)В 1928–1934 гг. – заведующий отделом агитации и пропаганды обкома ВКП(б) АССР НП. С 1934 г. – главный редактор республиканской газеты «Nachrichten». Находясь на должности главного редактора газеты, 21–25 марта 1934 г. руководил делегацией от Республики немцев Поволжья, принимавшей участие в 1-й Всесоюзной конференции советских немецких писателей в Москве. После работы в газете вернулся на должность заведующего отделом агитации и пропаганды обкома партии АССР НП. В начале 1936 г. назначен директором Немецкого государственного издательства (Немгосиздата).28 мая 1936 г. арестован. 25 августа 1937 г. приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания, расстрелу, по обвинению в участии в антисоветской троцкистской диверсионно-вредительской террористической организации. В тот же день приговор был приведён в исполнение. Похоронен на Донском кладбище.Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 16 февраля 1960 г.Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев