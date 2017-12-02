КРОММ Иван Филиппович– Актуально » Летопись — 25-декабря-2017 — прочитано 8 раз КРОММ Иван Филиппович– учитель, журналист, публицист.

Родился 18 января 1855 г. в с. Ягодная Поляна Саратовского уезда Саратовской губернии в семье ткача. В 1862–1864 гг. учился в церковно-приходской школе в с. Ягодная Поляна. В 1864 г. перешёл в церковно-приходскую школу в с. Новая Скатовка, в которой оставался до конфирмации в 1870 г. Осенью 1870 г. поступил в Екатериненштадтское центральное училище, которое окончил в декабре 1876 г. В 1877–1899 – шульмейстер (школьный учитель) в колонии Зауморье (Бангердт). В 1899–1904 гг. – в колонии Штрасбург, с 1904 г. – вновь в Зауморье.

С возникновением в Саратове в 1906 г. немецкой газеты стал сотрудничать в ней, а с 1910 г. и в других немецких газетах. Состоял постоянным сотрудником в изданиях «Deutsche Volkszeitung» и «Volkszeitung» (Саратов), «Odessaer Zeitung» (Одесса), «Nord Westen» (Канада), «Dakota Freie Presse» (США), в которых опубликовал множество статей по школьным, земельным и другим общественно-бытовым вопросам. Дальнейшая судьба неизвестна.



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